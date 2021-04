Gros coup dur pour Booba, ses chiffres en physique exclus des ventes

Les ventes de la version physique d’Ultra ne vont pas être comptabilisées par le SNEP, lors de l’annonce de la sortie du dernier album de sa carrière, Booba avait fait le choix de sortir uniquement le projet sur les plateformes de streaming le 5 mars 2021 et de décaler l’envoi des CD’s à la fin du mois pour éviter une éventuellement fuite de l’opus avant sa parution.

Comme pour Trône en 2017, Booba avait donc décidé de présenter son album seulement sous le format digital dans un premier temps mais il n’avait pas manqué d’ambition en annonçant 80 milles ventes en première semaine mais finalement s’était écoulé seulement un peu plus de 39 000 copies réalisant tout de même un très bon démarrage avant d’être certifié disque d’or quelques jours après sa sortie en dépassant le cap des 50 milles ventes.

Lors de lancement des précommandes, le DUC a révélé que la version physique sera disponible à partir de la fin du mois de mars soit presque un mois après la parution de la version en digital, l’achat de cette version CD n’est possible que par l’intermédiaire de son site en ligne mis en place à cette occasion Booba.store avec également des nombreux packs comme une version collector comprenant une écharpe avec une tête de mort ainsi que les mentions “2002, 2021” ou encore une bougie fumigène et un double vinyle.

La mise en vente de cette version physique n’est pas disponible dans les bacs, ni sur les différentes boutiques en ligne comme par exemple la Fnac ou Amazon ce qui permet à B2O de garder l’exclusivité de la distribution de ses CD’s d’Ultra mais les ventes sous ce format ne seront pas cumulées par le SNEP pour le classement du Top Album et les différentes certifications (Or, Platine, Diamant). En effet le Syndicat national de l’édition phonographique n’a pas la possibilité de comptabiliser les ventes faites par le web-store du rappeur français dont les commandes viennent d’être expédiées cette semaine. Un choix fort mais assumé de Booba qui ne compte clairement pas sur les ventes physiques d’Ultra qui cumule désormais déjà plus de 60 000 ventes se rapproche de la certification de disque de platine.