Booba dézingue Kaaris et Therapy qui lui répond, B2O le menace !

Therapy réagit aux attaques sur Kaaris et Booba s’acharne sur eux, en effet depuis l’annonce de la réunification entre Riska et l’équipe des producteurs de l’album “Or Noir”, B2O n’a pas de répit pour les clasher sans relâche en utilisant le compte Instagram de La Piraterie.

En plus de Kaaris avec qui il est ouvertement en clash depuis plusieurs années en poursuivant les attaques à son encontre sur les réseaux, B2O cible désormais également le label de production musicale Therapy depuis quelques jours composé depuis 2018 de 2093, T-Desco alias 2067 et Mi8 alias 2077. Booba avait pourtant collaboré avec Therapy à des nombreuses reprises par le passé comme pour les morceaux “Kalash”, “A.C. Milan”, “Caramel”, “Turfu”, “Wesh Morray” ou encore “Parlons Peu” et souvent avec succès mais n’apprécie clairement pas le retour de cette collaboration avec son rival, il a donc décidé de le faire savoir.

“Je ne travaille plus avec Therapy, ni avec Kaaris d’ailleurs. Le succès de ce dernier est positif, ça prouve que notre collaboration a payé. Mais nous avons des divergences personnelles” avait d’ailleurs confié Booba lors d’une interview au mois de mars 2014 pour le média L’Essentiel, cette semaine dans la story Instagram de La Piraterie, il s’est amusé des ventes du projet de “Château Noir” pour tacler Kaaris et Therapy 2093, sauf qu’un des membres du label Therapy, agacé par les piques a décidé de réagir aux moqueries d’Elie Yaffa de son vrai nom pour demander au public de ne pas penser que les chiffres font la qualité d’un album.

“Les chiffres n’enlèvent rien en la qualité du projet les amis ! Ne vous laissez pas avoir par des gens qui pensent que gros chiffres = qualité. Jugez la musique par vos oreilles, et non par des maths” a déclaré Therapy 2077 dans une story sur les chiffres de “Château Noir”. Kopp n’est pas du même avis et a immédiatement répliqué en lui adressant un message tout en le menaçant. “Therapy 2077 t’es qui toi ? Gros chiffres = succès. Hors le seul truc gros chez vous c’est Therapy 2093. T’es son porte parole ? Oh toi on va te faire vite !!! Très vite MDR“ a-t-il commenté avant de poster une vidéo pour se moquer de lui et de Riska avec la légende “Therapy 2077 Kaaris vous fêtez le disque de manioc ou le mariage Halaïl d’Armand ?” en référence à la relation supposée du rappeur Sevranais avec sa nouvelle compagne pour en remettre une couche.