Bhad Bhabie devient millionnaire à 18 ans en débarquant sur OnlyFans

La rappeuse Bhad Bhabie suivie par plus de 17 millions de personnes sur Instagram vient de fêter ses 18 ans et a décidé de créer un compte OnlyFans à cette occasion comme des nombreux autres chanteurs tel que Cardi B ou Trey Songz ce qui lui a permis de toucher le jackpot en récoltant en seulement 6 heures après la création de son compte déjà plus d’un million de dollars.

La jeune chanteuse originaire de Boynton Beach, en Floride a réussi à se faire connaître avec une phrase d’accroche devenue un “mème” sur la toile, “catch me outside, how ’bout dah?” suite à son passage dans un programme télévisé de l’émission de Dr. Phil au mois de septembre 2016. Un an après ce buzz sur les réseaux, Bhad Bhabie réalise l’exploit avec son premier single intitulé “These Heaux” de devenir la plus jeune rappeuse de l’histoire à atteindre le Billboard Hot 100 avant de signer un contrat en maison disque avec Atlantic Records.

Récemment, Bhad Bhabie a atteint sa majorité légale en fêtant ses 18 ans avant de profiter de l’occasion pour avoir le droit créer son compte sur OnlyFans, la célèbre plateforme propose aux stars l’hébergement d’un contenu photo et vidéo étant accessible par abonnement avec souvent des publications explicites, le programme fait fureur aux Etats Unis depuis l’année dernière et offre la possibilité à un artiste d’être rémunéré par les fans abonnés sur leur profil.

Danielle Bregoli, de son vrai nom a touché le pactole en arrivant sur OnlyFans, elle a cumulé un gain de plus d’un million de dollars avec les messages payants, les souscriptions sur son compte et avec les pourboires le tout en six heures faisant exploser l’ancien record de la plateforme détenu par Bella Thorne qui avait pris 24 heures pour atteindre le cap du million. La jeune rappeuse a posté un screen de ses revenus sur OnlyFans (757 526 dollars pour les abonnements, 267 675 dollars pour les messages et 5 502 dollars de pourboires) sur son compte Instagram pour annoncer la nouvelle, “Pas mal pendant six heures. Nous avons brisé ce record d’OnlyFans” a-t-elle commenté.