DMX sous assistance respiratoire suite à une overdose, les rappeurs réagissent

Ce samedi le rap game a été bouleversé suite à l’annonce de l’overdose de DMX ayant entrainée une crise cardiaque, ce dernier est actuellement dans un état végétatif, les médecins ont détecté une très faible activité cérébrale et d’après une source familiale le pronostic vital n’est pas bon. Des informations révélées dans premiers par les médias aux Etats Unis pour confirmées officiellement par l’avocat de l’artiste.

Dimanche le rappeur américain âgé de 50 ans était toujours sous assistance respiratoire dans l’établissement hospitalier de White Plains situé dans l’Etat de New York et des nombreux artistes ont réagi à cette triste nouvelle sur les réseaux pour soutenir DMX dont l’état de santé est inquiétant, ses médecins ne sont pas très optimistes sur une possible amélioration dans les prochains jours.

En attendant de ses nouvelles, des nombreuses personnalités ont publié des messages sur les réseaux sociaux pour lui apporter leur soutien. Eminem a appelé les fans à prier pour DMX, des autres comme Missy Elliot, Chance The Rapper, Ice Cube, Ice T ou encore LL Cool J se sont exprimés pour espérer un rétablissement de la santé de celui qui a marqué toute une génération d’auditeurs de rap notamment avec les morceaux, “X Gon’ Give It To Ya” et “Party Up”.

DMX prayed over me once and I could feel his anointing. I’m praying for his full recovery https://t.co/xVaid2NYqC — Chance The Rapper (@chancetherapper) April 3, 2021

My Sincere love and prayers go out to my homie @DMX during this difficult time.. Pull through my dude. pic.twitter.com/hNlTwDoFX8 — ICE T (@FINALLEVEL) April 3, 2021

Prayers out 2 @DMX & his family!! True legend!! Pullin 4 u please stay strong!! — Marshall Mathers (@Eminem) April 3, 2021

Prayers for DMX and his family🙏🏾💜 pic.twitter.com/NhKIx0aAyj — Missy Elliott (@MissyElliott) April 3, 2021

Today is 4/3/21 – it’s only right that we celebrate the talent and genius of my brother @DMX on the 4,3,2,1 song. We Love you X get well fast. 🙏🏾✊🏾 pic.twitter.com/2YejrFdo5E — LLCOOLJ (@llcoolj) April 3, 2021