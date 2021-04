Kaaris : Booba réagit à ses ventes pour l’humilier

Booba poursuit le clash contre Kaaris et n’a pas manqué de le tacler une nouvelle fois en réaction à l’annonce des chiffres des ventes de son dernier projet en date avec “Château Noir” ayant fait un peu plus de 5 000 ventes en une semaine pour son démarrage, des chiffres que K2A n’a pas relayé sur ses réseaux mais il continue d’assurer la promotion de l’album, B2O a donc décidé de s’en prendre à lui ainsi qu’à sa nouvelle compagne présumée.

Pour cet album Kaaris a le choix de collaborer avec Therapy dans il a déjà annoncé cette semaine dans l’émission Mouv’ Rap Club de Pascal Cefran qu’ils vont encore travailler ensemble avec un nouveau projet à venir prochainement, “Il y’a une suite, on va partir sur un nouveau projet. C’est le début de la fin. Il ne va pas falloir patienter avant d’annoncer quelque chose” a-t-il révélé. Le retour de cette collaboration a fait le bonheur des fans du rappeur Sevranais mais l’album a réalisé un démarrage assez moyen au niveau des ventes même si cela s’explique par le fait qu’il s’agit là uniquement d’une réédition de son précédent album “2.7.0” avec seulement 11 inédits en plus sauf que cela n’a pas échappé à son rival, Booba.

L’autoproclamé Boss du Rap Game avait déjà réagi aux chiffres des streams annoncés en mid-week sur les 3 premiers jours d’exploitation, il n’a pas loupé l’occasion d’en remettre un couche via Instagram dans une story tout en adressant un long message à Riska et en le mentionnant pour tenter de provoquer une réponse, “@kaarisofficiel1 Bah alors fiston tu post pas tes exploits ?! T’as chaud t’as froid ? Tu sais plus trop hein. Va falloir que MP vende ses tampons usagés parce que là le leasing d’la Benzo plus ton crèd de ta maison d’campagne à 1000/M ça va t’sécher. Revend ta chaîne en toc sinon ou fait un 5ème feat avec le marabout. Tu comptes faire des showcases ? Je t’aime mon fils à bientôt.” a-t-il déclaré en postant une capture d’écran de la dernière publication sur le compte Insta du rappeur Sevranais pour l’annonce de la sortie du clip “Equipage” il y a une dizaine de jours.

Booba a ensuite poursuivi avec un montage photo de Kaaris portant un tee-shirt noir avec écrit dessus “Jeune Slip Akhi” ainsi qu’une casquette avec les initiales “JS” puis une photo de ce dernier avec un slip comme masque sur le visage avec le titre “En exclusivité les masques “Jeunes slips Akhi” en collaboration avec therapu*e” en référence à sa collaboration avec Therapy sur Château Noir et aux récentes révélations affirmant que sa supposée nouvelle petite-amie vend les sous-vêtements du rappeur sur Vinted.