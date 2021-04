Booba démolit Franck Gastambide et Brahim Bouhlel qui ridiculise les Marocains

La polémique ne cesse de prendre de l’ampleur, après Niro, c’est un autre rappeur français, Booba qui vient de réagit à la polémique d’une vidéo de Brahim Bouhlel dans laquelle l’acteur français manque de respect à des enfants Marocains tout en profitant de l’occasion pour adresser un nouveau tacle contre Franck Gastambide.

De passage au Maroc, Hedi Bouchenafa et Bouhlel Brahim se sont filmés avec un snapchatteur du nom de Zbarbooking face à des enfants Marocains, rapidement la séquence a scandalisé le public, “Moi ce que j’aime bien ici c’est toutes les pu*es que j’peux bai*er en Dirham. Je vous passe quelqu’un d’autre vous le connaissez super bien. Salut c’est Boby depuis la dernière fois, j’ai voulu vous dire un truc. J’ai encore ni*ué quinze meufs.” lâche l’acteur qui s’est fait connaître avec son rôle dans la série “Validé” en s’amusant à faire la voix off du Snapchatteur.

“Du coup, j’ai eu 6 gosses et vous savez quoi, ils sont juste derrière moi parce que je ne suis pas parti les emmener à l’école aujourd’hui. Salut bande de fils de pu*e. Votre mère c’est une grosse salo*e mais ça j’ai l’habitude, j’ai des gosses un peu partout” a-t-il ensuite continué avant d’ajouter, “Je ne vous ai pas menti, c’est mes gosses. Pour me faire pardonner, je me suis dis que j’allais leur payer à manger mais je n’ai plus de monnaie. Le plus important c’est qu’ils m’aiment toujours. Un jour, je vais tous les réunir. Allez fiston va te faire fo*tre et j’te donne un pourboire”. Plusieurs internautes se sont insurgés face à cette vidéo avant que des rappeurs ne réagissent également face à la polémique comme par exemple Niro qui a poussé un coup de gueule contre les deux acteurs français avant que Booba ne se mêle également de cette affaire.

Le rappeur français exilé à Miami a relayé sur l’Instagram de La Piraterie la vidéo de Hedi Bouchenafa et Brahim Bouhlel tout en ciblant également le réalisateur Franck Gastambide ainsi que le journaliste de Canal Plus, Mouloud Achour. “À force de traîner et de collaborer avec des Franck Gastambide des Mouloud Achour et compagnie, ces bobos récupérateurs et manipulateurs qui exploitent notre culture depuis toujours, on devient comme eux. Bande de gros harkis que vous-êtes” tout en mentionnant le compte de l’acteur de “Validé” dont B2O avait déjà émis plusieurs critiques à la sortie de la série.

Booba a ensuite ajouté une photo de Gastambide et Bouhlel sur le tournage de la série avec la légende “Ce jeune homme a insulté tout le Maroc dans une vidéo plus qu’humiliante mais je vous connais vous allez vite oublier parce qu’il joue dans une série éclatée et que vous n’avez pas de principe alors à tout ceux et celles qui m’ont dit ouais il est au bled…” avant de commenter les excuses de l’acteur avec le message, “Si tu t’excuses, active les commentaires akhi, assume nan ?“ puis d’ajouter à l’encontre du réalisateur français “T’es avec l’ennemi, t’es harki” en postant un extrait du Kaira Shopping en s’inspirant d’une phrase de son titre “VVV” en featuring avec Maes extrait de son dernier album Ultra.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @lapiraterieofficial