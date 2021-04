6ix9ine : “L’argent ne signifie rien pour moi”

Habitué aux clashs et à faire des déclarations controversées sur les réseaux, 6ix9ine affiche également fréquemment sa richesse sur la toile comme récemment lorsqu’il a fait des folies pour offrir des cadeaux à sa nouvelle petite amie en dépensant plus de 50 000 dollars pour lui offrir des sacs à main de luxe de la marque Chanel mais le rappeur américain a également un grand cœur et vient de le prouver.

Alors que 6ix9ine aurait gagné 20 millions de dollars lors de son passage en prison l’année dernier, “Je suis sorti de prison plus riche de 20 millions de dollars” avait-il révélé dans une publication sur Instagram au début du mois dernier en s’affichant dans une magnifique Rolls-Royce. Avant d’être célèbre 6ix9ine a connu la misère et n’oublie pas de venir en aide aux plus démunis comme il vient de l’afficher lors de son séjour en République Dominicaine.

En effet de passage dans un petit village, l’interprète du tube “Gooba” a distribué de l’argent aux habitants pour aider les personnes qui sont dans le besoin tout en adressant un long message pour évoquer son mal-être actuel concernant sa notoriété et sa fortune, “A tous mes fans, je vous aime. Je suis désolé de m’être écarté de la musique. En vérité, je ne suis pas heureux. La célébrité et l’argent ne signifient rien pour moi parce que ça ne m’apporte pas de joie.“ a-t-il expliqué au début de sa publication.

6ix9ine a ensuite expliqué qu’il est à la recherche du bonheur avec sa propre personne tout rappelant l’importance de Dieu pour lui, “Je dis tout cela parce que lorsque vous avez des rêves, gardez bien en tête que Dieu arrive en premier. Ne perdez jamais ça de vue. Il vous béni parce qu’il voit le bien dans votre coeur et avec cette bénédiction, vous pouvez bénir les autres.” a déclaré le rappeur de Brooklyn avant de terminer son message en confiant, “Je vais continuer mon voyage à la recherche du bonheur avec moi-même et retrouver cette joie que j’avais avant“.