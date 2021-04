Lacrim insulte violemment Brahim Bouhlel suite à sa vidéo qui fait scandale

Brahim Bouhlel s’est mis des nombreux rappeurs français à dos après la diffusion de sa vidéo tournée au Maroc en compagnie de Hedi Bouchenafa dans laquelle ils se moquent ouvertement des Marocains, Kamelancien, Niro, Booba puis Maes se sont exprimés pour s’en prendre aux deux acteurs et dénoncer leur comportement irrespectueux envers le peuple Marocains. Très énervé, Lacrim vient également de réagir à cette affaire qui prend de plus en plus de proportion en ce début de semaine.

Dans le séquence en question Brahim Boulel, Hedi Bouchenafa et Zbarbooking dénigrent les femmes et les enfants Marocains. Ils ont subi le feu des critiques ces derniers jours, en réaction ce lundi, Maes actuellement au Maroc a déclaré vouloir rencontrer en personne l’acteur de Validé pour qu’il s’explique devant lui dans la foulée de cette déclaration du rappeur Sevranais, Lacrim s’est également décidé à parler de cette polémique et il n’a pas été très tendre envers les deux acteurs français.

En effet Lacrim a pris la parole ce mardi en se filmant dans une story sur les réseaux sociaux en déclarant tout d’abord que pour lui Brahim Boulel et Hedi Bouchenafa sont des trous du c*l, “ca c’est indéniable” a-t-il précisé avant d’ajouter, “mélanger Algérien et Marocain. Sur la vidéo, y’a un trou du c*l qui insulte tout un peuple, mais il y’a l’autre en face qui joue le jeu“. Le rappeur français d’origine algérienne cible aussi le snapchatteur Zbarbooking présent dans la séquence aux côtés des deux célébrités pour avoir joué leur jeu avant de déclarer ensuite, “Je ne fais pas cette vidéo parce que je suis Algérien, je le fais parce que ca m’a touché (…) Tu serais devant moi j’t’aurais” puis de conclure, “vous êtes des trous du c*l, vous avez pas d’éducation, vous avez pas de vécu et pas de respect“.