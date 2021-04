Les DZ à Dubaï : Mohamed Henni choqué par l’émission de télé-réalité, il réagit

Suivi par plus de 1,72 millions d’abonnés sur chaine YouTube et plus de 1,4 millions de Followers sur son compte Instagram, Mohamed Henni vient de publier une story pour réagir à la dernière télé-réalité nommée « DZ in Dubaï » qui suscite le débat depuis son annonce officielle, un appel au boycott de l’émission a même été lancé.

Après l’émission des Marseillais à Dubaï, la célèbre ville des Émirats arabes unis continue d’inspirer les programmes télévisés, “J’ai l’honneur et le plaisir d’avoir participé à la première télé réalité algérienne @lesdzindubai @lesdzindubai merci pour l’accueil merci à tous les candidats vous avez été des amour et TAHIA DJAZAIR” vient d’annoncer Sarah Fraisou sur son compte Instagram il y a quelques jours, la candidate des Anges 8 va présenter une nouvelle émission de télé-réalité Algérienne.

L’annonce du programme « DZ in Dubaï » est très mal passée, sur Twitter, très agacés, les internautes ont lancé le hashtag #boycottlesDZinDubai pour demander le boycott de « DZ in Dubaï » et ont dénoncé les clichés faits contre la communauté algérienne cela a également fait réagir Mohamed Henni. “C’est quoi ce bordel, bientôt va y avoir Les Marseillais à la Mecque, Les Marseillais au Vatican, c’est quoi ce délire, vous avez pété les plombs. DZ c’est devenu une marque maintenant. Vous croyiez que pour être Algérien, il suffit de dire One, two, three, viva l’Algérie” commente-t-il en vidéo.

“Vous avez craqué ou quoi. La principale qualité d’un Algérien c’est la pudeur. Vous vous mettez à poil du matin au soir, en string au bord d’une piscine du matin au soir, vous avez rien à voir avec le DZ. La pudeur, la fierté vous avez rien de tout ça” s’agace le YouTubeur Français dans la séquence vidéo que pouvez visualiser ci dessous.