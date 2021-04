Maes réagit aux propos de Booba, Koba LaD et Feuneu contre les Marocaines

Après être sorti silence pour donner son avis sur la vidéo de Brahim Bouhlel qui a choqué le peuple Marocain en annonçant être prêt à le rencontrer en personne pour un face à face dans le but d’obtenir des explications de la part de l’acteur, Maes s’est expliqué au sujet de différentes affaires sur des propos contre les Marocains provenant d’autres artistes comme les rappeurs Booba, Koba LaD, l’humoriste OhmondieuSalva ou encore le manager de Wejdene, Feuneu.

Des nombreux rappeurs prennent la parole depuis hier pour commenter le scandale du moment impliquant Brahim Bouhlel avec une séquence laquelle il tente de faire de l’humour déplacé avec des clichés sur les personnes habitants au Maroc. Ce dernier a tenté en vain de calmer la tempête avec des excuses en public sur les réseaux, cela n’a pas convaincu Maes qui a décidé de critiquer sévèrement les agissements de l’acteur français connu pour son rôle dans la série “Validé” et il s’est également exprimé sur des autres affaires des artistes ayant eu des déclarations déplacées concernant les Marocains pour faire une mise au point très claire à ce sujet.

En effet des internautes ont reproché au rappeur de Sevran de ne pas avoir fait un commentaire à l’époque des polémiques sur Booba, OhmondieuSalva ou encore Koba La D et il a donc décidé de régler ses comptes avec ses détracteurs. “Pour ceux qui m’disent ‘Booba, Koba et Salva ils ont parlé des marocaines eux aussi pk tu parles pas ?’. Pour commencer ceux que je connais, ça se règle en interne. Les autres que je ne côtoie pas ont reçu un message au moment des polémiques. Mais sachez que j’vais pas défendre l’indéfendable si des marocain(e)s se salissent eux même j’vais pas les nettoyer” a-t-il tout d’abord expliqué.

Maes s’est exprimé sur la phrase de B2O dans son titre E.L.E.P.H.A.N.T, “Petite marocaine se tape Berlusconi” en déclarant, “Cette marocaine vivait avec le député européen sans être mariée. J’appelle ça une fornicatrice, michtonneuse” avant de préciser au sujet de celui avec qui il a collaboré sur le single “Coffre Plein” puis du manager de la chanteuse Wejdene, “Koba n’était même pas majeur même si ça n’empêche pas la bêtise des paroles, il ne parlera plus des marocaines et il a bien compris le poids des mots. Salva j’vous mets le screen du message avec la date tout de suite après. Après les propos tenus par Feuneu lors de son itw Yard j’ai fait supprimer le titre « indifférente » que j’ai écrit et composé pour Wejdene. Il n’est plus disponible à ce sujet”.

L’interprète du titre “Madrina” avec B2O a ensuite souligné le fait qu’il ne compte pas pardonner à Brahim Bouhlel malgré ses excuses, elles sont survenues trop tard selon lui, “Pour terminer, vous allez comprendre pourquoi je n’accepterais pas les excuses hypocrites d’acteur de Brahim, une vidéo s’en suivra” a-t-il ajouté avant de conclure son explication avec un derbier message, “On est les mêmes avec tout le monde #LaMentale Paix sur vous“.