Brahim Bouhlel en garde à vue pour sa vidéo humiliante contre le Maroc

Après les nombreuses réactions des rappeurs, Lacrim, Booba, Maes ou encore Niro pour condamner les propos de Brahim Bouhlel contre le peuple Marocain dans une vidéo censée être humoristique, la justice vient également de sévir à son tour en envoyant la police arrêter l’acteur et son compère Zbarbooking, ils ont été placés tous les deux en garde en vue en début de semaine à Marrakech et vont devoir faire face à la justice.

La polémique prend des proportions judiciaires

L’acteur révélé dans la série Validé est devenu la risée du web suite à sa vidéo scandaleuse contre les Marocains, le Club des avocats du Maroc a été interpellé par les internautes sur les réseaux sociaux pour dénoncer une “provocation insultante” et une “offense injurieuse” ainsi que pour condamner les propos “haineux, abjects et racistes” contre des enfants Marocains par les deux humoristes Brahim Bouhlel, Hedi Bouchenafa et l’influenceur Zbarbooking avant d’annoncer par l’intermédiaire de son président avoir porté plainte devant le Procureur du Roi pour “diffamation, injures publiques” à l’encontre des trois individus impliqués dans cette séquence.

Le procureur du roi marocain ouvre une enquête après la vidéo humiliante

Le procureur du roi de la ville Marrakech a émis des instructions pour l’ouverture d’une information judiciaire contre les trois protagonistes de cette affaire, le Club des Avocats au Maroc a également demandé la mise en place d’une interdiction d’entrer sur le territoire marocain. Malgré des excuses sincères publiées sur les réseaux sociaux, Brahim Bouhlel et Zbarbooking ont été placés avant-hier en garde à vue afin de s’expliquer face aux accusations de « diffamation et publication de photos de mineurs sans le consentement des parents ». Selon le code pénal du pays, ils risquent une peine pouvant aller d’un emprisonnement d’un mois à deux ans ainsi qu’une amende d’un montant entre 5 000 à 50 000 dirhams en fonction de l’infraction retenue contre eux par le tribunal dans ce dossier.