Kaaris hospitalisé, son état de santé inquiète les fans

Kaaris vient de semer la zizanie auprès de sa communauté de fans, après avoir dévoilé le 26 mars dernier la réédition de l’album 2.7.0 avec Château Noir comprenant 11 nouveaux titres qui s’est à 5 811 exemplaires en première semaine, le rappeur de Sevran vient de publier une étonnante photo sur son compte Snapchat ce jeudi.

En effet sur le cliché postée par Kaaris, ce dernier apparaît couché dans un lit d’hôpital avec une perfusion accrochée à son bras gauche et un bracelet d’hospitalisation sur son bras droit en affichant un visage visiblement assez fatigué tout en faisant le signe “Peace” avec sa main. “La santé n’a pas de prix” a-t-il ajouté en légende de la publication sans donner plus de précisions de quoi troubler et susciter l’inquiétude du public sur son état de santé actuel.

La photo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux cet après midi, sur Twitter les internautes ont relayé le cliché pour adresser des messages de soutien à Kaaris en lui souhaitant un bon rétablissement en attendant d’avoir de ses nouvelles tout en espérant qu’il n’a rien de grave et qu’il sera bientôt remis sur pied pour faire son retour alors que Riska a déjà confirmé lors d’une récente la sortie d’un projet à venir prochainement avec les producteurs Therapy composé de Therapy 2093, T-Desco alias Therapy 2067 et Mi8 alias Therapy 2077 pour une nouvelle collaboration avec eux après “Château Noir”.