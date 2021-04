TF1 nous offre la diffusion de 2 soirées sur cet Avenger !

Les fans du MCU vont être ravis !

En attendant de pouvoir retourner au cinéma pour découvrir les prochains du Marvel Cinematic Universe, les fans peuvent se rabattre sur la plateforme de Disney Plus qui en plus d’offrir plusieurs films mettant en scène les Avengers, la plateforme vient de présenter deux nouvelles séries pour la phase IV dont l’une basée sur Wanda et Vision nommée “WandaVision” et une seconde avec Falcon et le Soldat de l’Hiver dont la diffusion vient de débuter il y a quelques semaines avec un nouvel épisode à découvrir tous les vendredis.

Ant-Man à l’honneur sur TF1

Mais pour le fans du MCU qui n’ont pas souscrit à l’offre de Disney Plus, TF1 va diffuser au courant de ce mois deux films dont l’un inédit à la télévision en France avec les deux longs-métrages basés sur le personnage de l’Homme-fourmi, Ant-Man avec la diffusion du premier volet une première fois le dimanche 11 avril à partir de 21 heures puis une seconde fois le 18 du même mois à 23h30. La première chaîne de télévision généraliste nationale français va également diffuser le deuxième volet, Ant-Man et la Guêpe le 18 avril à 21h.

A partir du 11 juin prochain les fans du MCU pourront également visionner sur Disney Plus la série basée sur le personnage Loki avant de découvrir par le film Black Widow au mois de juillet.