La Fouine et Kaaris rendent hommage à DMX

L’hommage des rappeurs français à la disparition tragique de DMX

Après une semaine d’hospitalisation, la triste nouvelle est tombée ce vendredi, le rappeur américain DMX est mort à l’âge de 50 ans à White Plains, New York après avoir été victime d’une overdose de drogue il y a une semaine, sur les réseaux sociaux des nombreux rappeurs ont rendu hommage à la légende du hip hop Earl Simmons de son vrai nom comme La Fouine et Kaaris.

Le rappeur est décédé, la famille de DMX a confirmé l’information en fin d’après midi via un communiqué, “Nous sommes profondément attristés d’annoncer aujourd’hui que DMX, de son vrai nom Earl Simmons, est décédé à l’âge de 50 ans à l’hôpital de White Plains, avec sa famille à ses côtés, et ce, après avoir été placé sous assistance respiratoire ces derniers jours.”, peut-on lire sur l’annonce publiée qui précise que “Earl était un guerrier qui s’est battu jusqu’à la fin. Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons les moments que nous avons passés avec lui. La musique d’Earl a inspiré d’innombrables fans à travers le monde et son héritage emblématique vivra à jamais.”.

La famille du défunt communiquera dans les prochains jours les informations sur les funérailles DMX, “Nous apprécions tout l’amour et le soutien pendant cette période incroyablement difficile. Veuillez respecter notre vie privée alors que nous pleurons la perte de notre frère, père, oncle et de l’homme que le monde connaissait sous le nom de DMX. Nous partagerons des informations sur ses funérailles une fois que les détails seront finalisés” explique le communiqué des proches de l’artiste qui a connu des problèmes d’addiction depuis sa jeunesse et qu’il aura combattu toute sa vie avec plusieurs cures de désintoxication.

Eminem, Swizz Beatz ou encore LL Cool J ont été les premiers artistes aux Etats Unis à rendre hommage à Earl Simmons, une des plus grandes légendes du rap de la fin des années 90 jusqu’au début des années 2000 avec des tubes comme “X Gon’ Give It To Ya”, “Ruff Ryders’ Anthem” ou “Party Up (Up In Here)”. Il s’était également lancé dans une carrière d’acteur avec des rôles dans plusieurs films tel que “En Sursis”, “Belly”, “Roméo doit mourir” ou encore “Hors limites”. Des rappeurs français ont également adressé des messages d’hommage, Kaaris et La Fouine ont posté une photo du défunt rappeur avec la légende “Rest In Peace”.