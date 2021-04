Officiel : La rappeur DMX est décédé !

DMX est décédé à l’âge de 50 ans, la famille du défunt rappeur américain vient de l’annoncer officiellement au média XXLmag ce vendredi en fin d’après midi.

Après avoir subi une surdose ayant entraîné une crise cardiaque le 2 avril dernier, le décès de DMX a été annoncé vendredi 9 avril, XXL a relayé l’information de ses proches, “Nous sommes profondément attristés d’annoncer aujourd’hui que notre bien-aimé, DMX, nom de naissance d’Earl Simmons, est décédé à 50 ans à l’hôpital White Plains avec sa famille à ses côtés après mis sous assistance respiratoire ces derniers jours. Earl était un guerrier qui s’est battu jusqu’à la fin. Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons les moments que nous avons passés avec lui. La musique d’Earl a inspiré d’innombrables fans à travers le monde et son héritage emblématique vivra pour toujours. Nous apprécions tout l’amour et le soutien pendant cette période incroyablement difficile. Veuillez respecter notre vie privée alors que nous pleurons la perte de notre frère, père, oncle et de l’homme que le monde connaissait sous le nom de DMX. Nous partagerons des informations sur son service commémoratif une fois que les détails sont finalisés. “.

Une légende du rap s’est éteint, DMX qui a grandi dans le quartier de Yonkers a influencé toute une génération de rappeurs en ayant sorti dans sa carrière sept albums pendant les 1998 à 2012 et affiche l’une des plus belles discographies du hip hop aux Etats Unis, l’artiste s’est notamment démarqué par sa voix légendaire et son flow.