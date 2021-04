Gims jubile N°1 avec Jul et SCH, Booba réplique pour le clasher

Booba ne lâche pas Gims

Après une année pleine de succès en 2020 pour Jul et SCH avec la compilation 13’Organisé et le carton du tube “Bande Organisée” puis du single “Mother F*ck”, les deux rappeurs Marseillais ont débuté l’année en force avec un album gratuit pour le J et le tome II de JVLIVS pour le S quasiment déjà certifié disque de platine mais également une récente collaboration en compagnie de Gims ce qui a interpellé Booba.

Alors qu’il a dévoilé au mois de décembre l’album “Le Fléau”, Meugui prépare la suite du projet avec une réédition dont l’artiste de la Sexion D’Assaut vient de présenter cette semaine les deux premiers singles, le titre “Belle” avec Dadju et Slimane puis “G.J.S” avec SCH et Jul. Le nom de ce moreau est inspiré par la première lettre du nom de scène des trois rappeurs pour former un trio inédit sur un single 100% Rap pour ravir les puristes.

G.J.S N°1 ? Le DUC dément

Avant la sortie de ce featuring Gims avait teasé le titre sur ses réseaux en postant son visuel avec le visage des trois artistes mais les visages de Jul et SCH floutés. les fans avaient rapidement identifié les deux visages et cette collaboration n’a pas déçu le public avec plus de 1,6 millions de vues sur Youtube ainsi qu’une première place dans la catégorie Hip-Hop/Rap sur Apple Music. Meugui a affiché fièrement le classement sur Instagram avec la légende “Numéro 1 dans le Binks“ ce qui a fait réagir Booba, “Tém cribzer j’avais t’expliquer leur technique“ a-t-il répondu dans une story relayée par le compte La Piraterie.

B2O ensuite poursuivi, en reprenant un screen du rappeur de la Sexion D’Assaut avec le single à la première place du classement du top singles dans la catégorie “Variété française” et la légende “Y poste le classement iTunes qui représente 3% de la réalité. En gros classement qui ne veut rien dire. Housnia fille de joie fait la même chose…”. Gandhi Djuna de son vrai nom a ensuite posté le message “Un roi une couronne un trône… le nord s’en souviendra“ en référence à la série Game Of Thrones, “Et derrière y s’invente une chaise sauf qu’Almamy va nous montrer la vraie vie” a réagi le DUC avant de conclure avec une capture d’écran affichant la chute du morceau “GJS” dans le Top Single.