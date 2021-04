Booba réagit à l'hospitalisation de Kaaris à sa façon...

Cette semaine Kaaris a fait l’actualité en suscitant l’angoisse de ses fans sur les réseaux après la publication d’une photo de lui couché sur un lit d’hôpital affichant un visage très fatigué. Comme souvent Booba n’a pas raté l’occasion de réagir pour tacler le rappeur de Sevran en utilisant le compte Instagram officiel de “lapiraterieofficial”.

Après avoir accusé Gims de mentir sur le classement dans le Top Singles de son dernier GJS en collaboration avec Jul et SCH affichant les chiffres des streams du morceau qui n’aurait pas dépassé les 250 000 écoutes selon ses chiffres, Booba n’a pas manqué de commenter la récente hospitalisation de son Kaaris avec qui il avait collaboré avec succès sur le morceau “Kalash” en 2012 avant que leur clash ne débute par la suite marqué par l’organisation manqué de leur combat dans l’octogone en 2019 ou leur altercation à l’aéroport d’Orly à l’été 2018.

Depuis plusieurs semaines, le rappeur originaire de Boulogne-Billancourt s’en prend constamment à ses rivaux, l’interprète de Ratpi World s’est récemment attaqué à Rohff et Gims mais il n’oublie pas d’adresser régulièrement un pique contre le Dozo sur les réseaux social. Jeudi ce dernier a posté une photo de son passage à l’hôpital avec simplement écrit “La santé n’a pas de prix” de quoi semer le trouble auprès de son public, très inquiet pour l’état de santé de l’artiste Sevranais. Heureusement dès le lendemain Riska a rassuré tout le monde en donnant de ses nouvelles avec un cliché de son retour chez lui en compagnie de fille dans ses bras et le message “Ca va bien”. Dans la foulée B2O a publié une vidéo d’un petit chat essayant de boire l’eau d’un robinet avec la légende, “Bon rétablissement maggle” et un émoji avec le drapeau de pirate en référence au surnom qu’il donne depuis quelques temps à son ancien protégé, “Chaaris” que le rappeur français exilé à Miami utilise pour se moquer de lui en le mettant en scène dans des vidéos ou sur des photos avec cet animal.