Lartiste se confie sur la sorcellerie dont il aurait été victime

Alors que Lartiste est toujours resté loin des éventuelles polémiques à son encontre, celui qui s’est fait connaître du grand public il y a 4 ans avec le succès phénoménal du tube “Chocolat” en featuring avec Awa Imani dont le clip totalise près de 450 millions de vues sur Youtube, le rappeur français a fait parler de lui ces dernières heures suite à des accusations de sorcellerie contre lui impliquant Marwa Loud d’après des révélations de l’influenceur Marc Blata.

En effet ce dernier qui s’était embrouillé avec Lacrim l’été dernier pour sa promotion d’une plateforme de trading avant de faire la paix avec le rappeur quelques mois plus tard a mis en ligne des extraits audios dans lesquels ont peut entendre une voix confié avoir utilisé de la sorcellerie contre le chanteur franco-marocain à la demande d’une personne.

Lartiste a été interpellé sur cette affaire pour s’exprimer à ce sujet lors d’un live sur Instagram, invité par Marc Blata il n’a pas accepté de rejoindre le direct pour en parler mais a tout de même livré quelques informations sur ce dossier d’un message audio qui vient d’être dévoilé. “Après, je ne comprends pas l’acharnement, vous vous dites musulmans et vous m’accusez d’un truc dont vous ne savez rien. Vous vous trompez de personne. Je m’en fous de tout ce que les gens peuvent penser de moi.” a-t-il déclaré sur les accusations contre lui, avant de préciser, “C’est pas bien, je ne suis personne pour juger, mais de dire autant de choses sur moi, vous êtes égarés de ouf ! Pourquoi ça veut nuire à ce point-là ? Alors que j’ai jamais lancé des piques dans mes stories et je ne rabaisse jamais personne”. Une affaire qui semble avoir affecté personnellement Youssef Akdim de son vrai nom mais il souhaite désormais passer à autre chose pour se concentrer sur sa carrière musicale et oublier tout cela ce qui explique pourquoi il a refusé de participer au live de Marc Blata, “Aujourd’hui, je suis loin de tout ça, et j’ai envie d’oublier toute cette histoire, ça m’a détruit mon couple, ma vie de famille plus qu’autre chose” a-t-il conclu.

Toujours prêt à gratter des miettes de buzz, la blatte a proposé un live à Lartiste pour qu’il s’exprime sur l’affaire de la sorcière impliquant Marwa Loud, mais celui-ci a refusé ! 🤣#marcblata #sorcellerie 🧙‍♂️#lartiste #marwaloud pic.twitter.com/qq2NtScplE — 🐀 PSYCHOPATHE AU RSA DANS SON TAUDIS 🐀 (@LaPsychoDeTwi) April 7, 2021