Lil Durk charge encore 6ix9ine

Alors que 6ix9ine semble s’être assagi un peu depuis quelques temps concernant ses différents clashs en se concentrant sur sa musique sans faire de vagues, Lil Durk ne compte pas le lâcher et vient de lui adresser une pique sur son compte Twitter pour relancer les hostilités entre eux ce qui ne devrait pas manquer de le faire réagir prochainement.

En effet dans une récente publication sur son compte Twitter, Lil Durk a envoyé un tacle à 6ix9ine mais sans le citer explicitement, ce dernier n’hésite d’ailleurs pas à s’embrouiller avec des nombreux rappeurs américains pour faire parler de lui en cherchant le buzz à tout va comme il y a quelques semaines lorsqu’il a mis des images d’une caméra de surveillance de son altercation avec Meek Mill sur un parking à la sortie d’une boite de nuit dans son dernier clip “Zaza” qui cumule désormais plus de 53 millions de vues sur Youtube.

Depuis le début de leur conflit les deux rappeurs américains profitent de la moindre occasion pour se provoquer en musique ou encore notamment sur les réseaux sociaux comme dernièrement de la part de Lil Durk qui après avoir surnommé son compte Twitter “The Voice” a posté une photo de lui pour donner quelques explications sur ce surnom avec la légende “La voix de tout, sauf des balances et des sal****.“. Le rappeur de Chicago a tenu à préciser qu’il est la “voix” de tous sauf des balances comme 6ix9ine qui a donné les noms des membres de son ancien gang lors de sa collaboration avec la justice afin de réduire sa peine de prison. La fin du message d’adresse à Lil Tim, libéré sous caution alors qu’il est l’auteur présumé du meurtre du défunt King Von.

The voice of everything just not snitches and bitch niggas pic.twitter.com/EM5naHfjew

— THE VOICE (@lildurk) April 7, 2021