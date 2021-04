Anne-Elisabeth Lemoine constipée à cause de JoeyStarr, petit malaise en direct !

Au mois de décembre dernier JoeyStarr s’était déjà agacé d’une remarque d’Anne-Elisabeth Lemoine dans dans l’émission “6 à la maison” qui avait émis des doutes sur sa culture musicale, le membre du groupe NTM formé avec Kool Shen a encore remis en place l’animatrice lors de leur dernière rencontre.

Invité en 2019 avec son compère Kool Shen sur la plateau télévisé de Anne-Elisabeth Lemoine dans “C à vous” pour le retour sur scène de NTM, JoeyStarr avait à l’époque proposé à Anne-Elisabeth de gouter une gorgée de rhum qu’il avait ramené pour lui offrir, la présentatrice avait bu son verre cul sec avant d’avoir beaucoup de mal à finir son émission, un nouvel épisode vient de marquer la rencontre télévisée entre le rappeur et la journaliste lundi dernier.

De retour sur le plateau télévisé de l’émission C à vous, le 12 avril, JoeyStarr encore fait parler de lui pour avoir recardé froidement l’animatrice. Invité dans l’émission pour assurer la promotion de la série télévisée “Le remplaçant” diffusée sur TF1 et s’exprimer sur son un rôle inattendu d’un professeur de français, tout semblait bien se placer pour une fois entre les deux protagonistes jusqu’à ce que Anne-Elisabeth Lemoine questionne l’acteur sur une possible du programme, “Calme-toi” a-t-il sèchement répondu de quoi provoquer un petit malaise, “Je suis très calme, j’ai fait très attention jusque-là” a-t-elle réagi pour apaiser Didier Morville puis de préciser, “Vous m’avez bien constipé” avant que Patrick Cohen n’intervient pour mettre fin à l’échange et sauver la présentatrice.