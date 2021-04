Booba prêt à saboter le direct de Damso pour son nouvel album

Il y a un peu plus d’un an au mois de janvier 2020, Damso avait réalisé un direct sur Instagram d’une séance d’enregistrement d’un nouveau morceau en studio avec ses beatmakers en compagnie du média Konbini pour faire patienter le public avant la sortie de QALF, Booba avait profité de ce live pour s’immiscer à la séance en commentant activement l’événement et il souhaite récidiver même s’il est désormais banni du réseau social.

Lors de ce fameux live avec Konbini, le DUC s’était incrusté dans les commentaires sur le réseau social pour se moquer ouvertement de Damso en enchainant les messages et il avait amusé les internautes avant de finalement se faire bloquer de la session. Le rappeur français exilé aux Etats Unis est prêt à refaire le même coup à son ancien protégé qui vient d’annoncer une session d’écoute en direct sur Instagram de son prochain album avant sa sortie.

En effet depuis quelques temps la date du 28 avril se précise pour la parution du prochain de Dems mais pour le moment très peu d’informations ont filtré sur cette sortie très attendue par ses fans. Il y a quelques jours l’artiste Belge a publié une story avec une mystérieuse pochette noire ainsi que des points blancs avant de dévoiler le titre inédit “J’avais juste envie d’écrire“ qui cumule plus de 2,6 millions de vues sur Youtube en 6 jours, le single est désormais disponible sur les plateformes de streaming. Il a ensuite annoncé ce live Instagram dans deux semaines, un événement que B2O ne compte pas manquer.

Malgré la suppression de son compte Instagram, Kopp s’active toujours sur le réseau social avec le profil de La Piraterie qui vient de réagir à l’information du live de Dems, “Vous êtes des milliers à nous écrire pour que Booba se connecte sur son live pour commenter son album en direct mais étant banni d’Instagram ( injustement et sans sommation ) cela paraît impossible” a annoncé dans une publication Instagram le compte avant de préciser que le rappeur va tout de même tenter de participer à ce direct via un autre profil en ajoutant que cela pourrait être drôle, “Si nous trouvons une solution nous vous tiendrons informés. Ça pourrait être très drôle. Nous allons contacter @harissatv pour qu’elle nous permette d’utiliser son instagram pendant le live afin que le Duc puisse s’exprimer” peut-on lire dans la suite du message, La Piraterie a ensuite ajouté une story avec le commentaire, “Nous apprenons que Booba commentera bien le live de Damso le 28“.