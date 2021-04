Kaaris sa réponse parfaite aux attaques de Booba sur ses ventes

Lors d’une récente interview Kaaris a répondu aux critiques sur les chiffres relativement faibles des ventes de son dernier album Château Noir notamment en réaction aux nombreuses moqueries de Booba qui scrute toujours de très près le classement du Top Albums et les derniers chiffres pour les commenter sur les réseaux.

Des ventes satisfaisantes pour Riska

Alors qu’il poursuit la promotion de son dernier album projet en date, Kaaris a encore subi les foudres de Booba qui s’est amusé des ventes de Château Noir dernièrement. Lors de son passage chez le média BooskaP en compagnie de Therapy, l’artiste Sevranais est revenu sur l’ensemble de sa carrière de rappeur, sa collaboration avec le producteur d’Or Noir mais aussi sur ses échecs l’occasion de réagir aux attaques sur ses ventes.

La meilleures des réponses aux critiques

Riska s’est longuement exprimé dans cet entretien pour revenir sur ses retrouvailles avec Therapy en révélant quelques anecdotes au passage et a répondu à ses détracteurs notamment B2O mais sans citant explicitement son nom, “J’ai un parcours différent vu ce qui s’est passé à côté, les faits divers. Il y a des détracteurs c’est sûr, qui ont la voix qui porte et qui font croire beaucoup de chose. Mais quand tu regardes en vérité les chiffres, j’ai toujours eu des certifications.” a-t-il confié sur les ventes.

Son dernier projet s’est écoulé à un peu moins de 6 000 exemplaires en une semaine d’exploitation mais il ne s’agit là que d’une réédition de l’album “2.7.0” avec 11 nouveaux titres mais cela n’a pas empêché B2O de le tacler sur les réseaux, “Après c’est par rapport à l’artiste que je suis aujourd’hui. Mais par rapport au rap que je fais, faut pas oublier que là quand je sors des morceaux comme Goulag, Château Noir, c’est des sons durs.” a ensuite expliqué le Dozo lors de cette interview.

Je suis fier de ce que j’ai fait

“Tu peux pas me mettre dans la même case que d’autres rappeurs qui rappent très très bien et qui sont très forts, mais qui font du rap moins dur.” a-t-il précisé avant de poursuivre concernant la nouvelle génération des rappeurs français qui arrive à vendre énormément notamment grâce au streaming mais avec un public différent, “Tous ceux qui disent que je ne vends pas, il n’y a pas de soucis. Mais moi je suis fier de ce que j’ai fait. Je sais qu’il y a des artistes dans la musique qui rêveraient d’avoir même un dixième de ce que j’ai fait.” a-t-il conclu pour afficher sa satisfaction sur ses chiffres et répondre notamment aux piques de Booba à son encontre.