Les rappeurs réagissent à la qualification du PSG face au Bayern !

Le Paris Saint Germain vient de marquer une page de son histoire en se qualifiant pour la seconde année consécutive en demi-finale de la Ligue des Champions en réussissant l’exploit d’éliminer le tenant en titre, le Bayern Munich, après une victoire 3 buts à 2, le PSG a perdu sur le score de 1 but à 0 au Parc des Princes, une défaite sur le plus petit des scores qui permet au club Parisien de passer au prochain tour.

Lors de ce quart de finale retour de la Ligue des champions, le Paris-SG a tenu bon, Neymar a eu plusieurs occasions de marquer pour le PSG mais a trouvé à trois reprises le cadre du but, les Parisiens ont fait globalement un bon match ce soir et devront attendre le confrontation de Manchester City face au Borussia Dortmund pour connaitre son adversaire en demi finale de la Ligue des Champions.

Avec cette qualification, le club de la capitale devient le premier club français de l’histoire à atteindre ce stade de la compétition lors de deux saisons consécutives. “On est une grande équipe et on l’a montré ce soir en éliminant le champion d’Europe.” a commenté Neymar après la rencontre au micro de RMC Sport, les rappeurs français ont été nombreux à célébrer cette performance sur les réseaux sociaux comme vous pouvez le découvrir ci dessous sur Twitter.

On fait mieux qu’à l’aller mais on a vraiment pas eu de chance poteau de merde j’ai sorti mon masque à oxygène c’est trop pour moi deuxième mi-temps il faut qu’on marque Inshallah et qu’on ne prenne pas de buts

