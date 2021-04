Rohff : son ex, Maeva Anissa enrôlée par Cyril Hanouna dans TPMP

Cyril Hanouna a décidé d’agrandir sa liste de chroniqueurs de Touche Pas Mon A Poste et vient d’embaucher l’ancienne compagne de Rohff, Maeva Anissa qui rejoint notamment Isabelle-Morini Bosc, Géraldine Maillet, Benjamin Castaldi Kelly Vedovelli ou encore Gilles Verdez dans l’équipe de la célèbre émission diffusée sur C8 tous les soirs du lundi au vendredi.

Chaque année, Cyril Hanouna invite des nouvelles personnes pour rejoindre les chroniqueurs de TPMP afin d’animer son émission, comme récemment Nicolas Pernikoff et Guillaume Genton ou encore Jean-Michel Maire qui a fait son retour dans l’équipe, “Je désespérais un peu parce que tous les jours, je regardais mon téléphone en me disant : ’Ils vont m’appeler !’ Et aujourd’hui, j’étais comme un fou de savoir que j’allais venir” avait-il confié sur ce “comeback” visiblement très satisfait de pouvoir retrouver ses amis et le plateau télévisé de l’émission.

Hanouna s’est également entouré d’une nouvelle recrue féminine un peu inattendue du nom de Maeva Anissa qui est l’ancienne compagne du rappeur du 94, Rohff avec qui elle a eu un fils il y a quelques années. Cette dernière a déjà participé à plusieurs émissions télévisés comme les télé-réalités, “Les Anges de la télé-réalité” et “L’île des vérités” ou encore dans l’ancienne émission “La Méthode Cauet” animée par le duo Cauet, Cécile de Ménibus diffusée entre 2003 et 2008 sur TF1. Elle a fait sa première apparition la semaine dernière et a posté une photo de son passage sur son compte Instagram avec la légende “Merci”, les téléspectateurs devraient pouvoir la revoir très prochainement dans TPMP.