Ademo jugé après la plainte d’un policier, le rappeur absent au tribunal

A la fin du mois de janvier dernier, Ademo devait être jugé devant le tribunal correctionnel pour des faits d’outrage, de rébellion et d’usage de stupéfiants après une plainte déposée par l’un des policiers qui l’avait interpellé le 5 septembre 2020 suite à un contrôle de police, soupçonné par les agents d’avoir roulé un joint de cannabis en pleine rue à Paris. Le rappeur français aurait eu ensuite un ton agressif et menaçant lors de son arrestation contre les force de l’ordre avant d’être place en garde à vue puis d’être libéré dès le lendemain.

Le membre du groupe PNL absent à son jugement

En début d’année le jugement du frère de N.O.S avait finalement été reporté pour un complément d’information demandé par le juge alors que le rappeur français ne s’était pas présenté au tribunal, le nouveau jugement est programmé pour ce mercredi. Lors de cette interpellation Ademo avait été plaqué à terre par les policiers, la scène filmée par des passants avait fait le buzz sur les réseaux. L’agent de policier ayant porté plainte contre le rappeur affirme souffrir du genou depuis cet incident.

Un des policiers blessé après l’incident

Face aux accusations Ademo risque jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende, le procès devait débuter ce matin mais n’a pas encore commencé à la mi-journée. Une journaliste du nom de Camélia Kheiredine présente sur place couvre le jugement en direct sur Twitter, Tarik Andrieu de son vrai nom est une nouvelle fois absent comme au mois de janvier, pour le moment ses deux avocats, William Bourdon et Vincent Brengarth attendent le début de la séance qui a pris du retard et devrait avoir lieu cet après midi.

Les avocats qui représentent Ademo sont également devant la salle d’audience en train de patienter. Pour vous expliquer : y’a une affaire avec un détenu dans cette même salle qui n’est pas terminée. Et apparement, comme pour la première fois : Ademo ne viendra pas. — Camélia Kheiredine (@cameliakheir) April 14, 2021

Petit recap : Ademo est jugé pour usages de stupéfiants, outrage et rébellion. Les vidéos de son arrestation qui datent du mois de septembre avaient tourné sur les réseaux. Un premier procès avait eu lieu en janvier dernier… Procès qui a été renvoyé à la date d’aujourd’hui. — Camélia Kheiredine (@cameliakheir) April 14, 2021