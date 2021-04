Brahim Bouhlel jugé ce mercredi, il risque 5 ans de prison

Révélé au grand public avec son rôle dans la série à succès Validé il y a un peu plus d’an, Brahim Bouhlel va s’expliquer devant le juge ce mercredi suite à sa vidéo polémique dans laquelle le comédien se moque du peuple Marocain et de trois enfants. La séquence avait suscité l’indignation de toute une communauté sur les réseaux sociaux et également fait réagir des nombreux rappeurs français comme Niro, Maes, Booba ou encore Lacrim avant que le gouvernement du Maroc ne lance une procédure judiciaire à son encontre.

Des peines passibles jusqu’à 5 ans de prison

La semaine dernière Brahim Bouhlel a été placé en garde à vue avec son compère Zbarbooking alors que Hedi Bouchenafa également présent dans la vidéo est rentré en France, ce dernier est sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Les deux acolytes arrêtés sont poursuivis dans cette affaire pour détournement de mineur et diffusion d’une vidéo d’une personne sans son consentement. En détention préventive depuis plusieurs jours, l’acteur français va être jugé aujourd’hui au Maroc, pour les faits lui étant reprochés, il risque une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison d’après le code pénal marocain a indiqué Me Mourad Elajouti, avocat au barreau de Casablanca.

Brahim Bouhlel en prison : son procès débute ce mercredi

Face à l’ampleur de la polémique Brahim Bouhlel avait tenté d’apaiser les tensions en faisant des excuses publiques sur les réseaux, “Les propos que j’ai tenus ne reflètent en rien la réalité ou ma perception du Royaume” avait-il expliqué sur son compte Instagram avant son incarcération en précisant “Ils s’inscrivent seulement dans une parodie, qui incontestablement est ratée dans ses effets”, une déclaration qui n’a pas vraiment convaincu le gouvernement Marocaine et décidé d’engager une procédure judiciaire contre le comédien.