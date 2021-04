Jul et Léa Castel : Le feat vient d’être officialisé

Après une période d’absence Léa Castel a fait son retour au mois de février avec le single “Pas tout compris” en featuring avec Gringe dont elle a dévoilé le clip sur sa chaine Youtube et d’officialiser sa prochaine collaboration avec le rappeur Marseillais, Jul.

Rendez vous vendredi

Plus de dix ans après son album “Pressée de vivre” paru en 2008 et des nombreuses collaborations avec des rappeurs français comme la Fonky Family, L’Algerino ou encore Soprano sur le single “Dernière chance”, Léa Castel prépare la sortie de son nouvel opus pour le courant de cette année sur lequel elle a invité Gringe pour le premier extrait du projet mais également Jul.

Il y a quelques semaines lors de son passage dans la boite à questions de Canal Plus, Léa Castel avait répondu à différentes questions au sujet de son retour et de son prochain album un révélant le nom d’un artiste présent sur ce projet en faisant le célèbre signe des deux mains du rappeur Marseillais ce qui avait suscité l’engouement de ses fans. Cette collaboration vient d’être confirmée, Léa Folli Castello de son vrai nom vient d’annoncer vient de confirmer que le titre avec le J sortira ce vendredi 14 avril sur toutes les plateformes de streaming et que le single se nomme “Lovely”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LÉA CASTEL (@leacastel_)