Liverpool vs Real Madrid, en streaming live direct

Liverpool vs Real Madrid, suivez le match en streaming en direct live ce soir à Anfield alors que le club Madrilène a pris une sérieuse option pour la qualification dans le dernier carré de la Ligue des Champions après la victoire au match aller en Espagne sur le score de 3 buts à 1 avec des réalisations de Vinicius Junior (doublé) et Asensio contre but de Salah pour les Reds qui devront marquer au minimum deux buts ce soir.

Ce mercredi 14 avril c’est le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions pour le Real Madrid, dans une rencontre au sommet arbitrée par Björn Kuipers à suivre en streaming à partir de 21 heures sur RMC Sport, cette affiche de gala nous offre un suspense pour cette soirée de Ligue des champions, au terme de laquelle le Paris Saint Germain connaîtra son adversaire pour les demi-finales de la commpéition.

Les compositions probables du match, pour le Liverpool : Alisson – Kabak, Robertson, Phillips – Fabinho, Jota, Salah, Alcantara, Alexander-Arnold, Wijnaldum – Firmino. Real Madrid : Courtois – Militão, Mendy, Fernandez, Odriozola – Kroos, Modric, Valverde, Casemiro – Benzema, Vinicius Junior.

Vous pouvez suivre en direct la rencontre avec une souscription à l’offre en ligne de RMC Sport (à partir de 19 euros par mois pour un engagement d’une année) qui est l’unique diffuseur du match Bayern Munich vs PSG en streaming légal et en haute définition en France, le match est diffusé sur RMC Sport 1.