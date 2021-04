PNL : Winamax détourne avec humour Deux Frères pour la qualification du PSG

Winamax fête la qualification du Paris Saint Germain en demi-finale de la Ligue des Champions face à Bayern Munich hier soir malgré la défaite 0-1 au Parc des Princes en s’inspirant de PNL mais en évitant cette fois ci la polémique à l’inverse du mois d’aout dernier lorsqu’un tweet avec le visuel détourné de l’album “Deux Frères” avait fait scandale sur la toile.

Mbappé et Neymar en mode Ademo et N.O.S

L’été dernier lors du tournoi final à 8 de l’édition 2019/2020 de la Ligue des Champions au Portugal, la France avait réussi pour la première fois de son histoire à placer deux clubs pour les demi-finales de la compétition. Le Paris Saint Germain et l’Olympique Lyonnais s’étaient retrouvés face à deux équipes allemandes, le RB Leipzig et le Bayern Munich, à cette occasion, Winamax avait célébré cette performance sur Twitter avec une référence à un titre du duo Nos et Ademo.

L’hommage aux deux vedettes du PSG

L’équipe de Winamax a publié à l’époque un montage photo de visuel de l’album “Deux Frères” avec à la place des visages d’Ademo et N.O.S, les deux logos de l’Olympique Lyonnais ainsi que du Paris Saint Germain et la légende “On prend l’Europe, on l’en**** à deux” qui s’inspire des paroles du morceau “Celsius”, “On prend l’rap, on l’en**** à deux” ce qui avait déclenché une vive polémique. La secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa avait dénoncé ce message “homophobe et sexiste” d’après elle sur les réseaux et la ministre des sports Roxana Maracineanu s’était également indignée, ce qui avait obligé le tweet en question a été supprimé de la plateforme mais ce coup-ci le célèbre site de poker et de pari sportif en ligne a fait un message tout en finesse pour éviter son erreur passée.

Winamax dédicace PNL

En effet Winamax a encore repris la phrase de PNL mais en détournant des éventuelles critiques et en s’amusant de cette mauvaise expérience avec la publication d’un nouveau montage de la pochette de l’album “Deux Frères” avec les visages de Neymar et Kylian Mbappé à la place de Nos et Ademo ainsi que la légende “On prend les champions d’Europe et on les… euh… élimine à deux.” qui n’a pas manqué de faire rire les internautes avec plus de 27 000 “J’aime” en quelques heures et même la ministre Marlène Schiappa a validé la publication en postant un émoji de la forme d’une “Coupe” en commentaire du post.

A noter que le rappeur du groupe PNL, Ademo sera jugé ce mercredi devant le tribunal pour usages de stupéfiants, outrage et rébellion suite à des faits survenus au mois de septembre 2020 avec 3 agents de police lors de son interpellation à Paris, les vidéos de l’incident avaient tourné largement sur les réseaux et le procès avait été renvoyé à la date du 14 avril 2021 en première instance.