Booba met un vent au manager de Wejdene, Feuneu recalé !

Tout comme son compère Maes, Booba ne semble pas vraiment apprécier Feuneu, le manager de Wejdene et vient de le faire savoir publiquement sur Instagram dans une nouvelle story, toujours sur le compte de La Piraterie le rappeur français semble avoir pris les commandes du profil depuis quelques temps et sévit à nouveau sur le réseau social depuis son exclusion au mois de décembre 2020.

Récemment le rappeur Sevranais avait révélé avoir fait supprimer le morceau qu’il a écrit pour Wejdene en raison des propos de son producteur dans une interview avec le média Yard et des anciens tweets dans lesquels il insultait des communautés Arabes. Des polémiques auxquels Booba avait également eu écho, au mois de novembre 2020, il avait réagi à l’affaire des anciens messages postés en 2013 sur son compte Twitter par Feuneu avec notamment un tweet le ciblant, “Booba je peux le niq*** en vrai ! MDR”, à l’époque, Kopp avait prôné l’apaisement, “J’boss pour mon peuple m’efforce d’ouvrir les yeux mais tu sais, comment sont les nè*res entre eux” avait-il déclaré avant de mettre fin à cette histoire en ajoutant pour passer à autre chose,“Sans rancune c’est le passé mais le chemin est long… pas de vagues”.

L’affaire semblait être close et de l’histoire ancienne, mais depuis Booba semble avoir changé d’avis et n’a pas oublié ce dossier, il vient d’afficher un screen d’un message envoyé en privé par le manager de la jeune chanteuse révélée avec le tube “Anissa” dans lequel ce dernier demande s’il cherche des mannequins. “Salut l’équipe vous cherchez des mannequins ?” questionne-t-il dans une conversation sur Instagram, une requête à laquelle l’ancien membre du groupe Lunatic a répondu dans une story en se mettant en scène dans un film en noir et blanc dans la peau d’un individu entrain de pointer du doigt avec la légende “Get Out” traduit en français par “Sortez“, le DUC semble donc clairement ne pas vouloir collaborer avec lui et a décidé de l’afficher ouvertement.