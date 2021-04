Moha La Squale en prison ? La sentence est tombée !

Ça se complique pour Moha la Squale, le rappeur Parisien avait déjà été contraint d’annuler la sortie de son album en fin d’année dernière après s’être retrouvé dans une sombre affaire d’accusations de plusieurs jeunes filles d’agressions dont il avait récemment annoncé vouloir prouver son innocence, la sentence pour son refus d’obtempérer en juin 2020 après un contrôle routier musclé vient de tomber.

Moha La Squale a été jugé ce jeudi pour des faits de refus d’obtempérer, d’outrage et de rébellion suite à son arrestation au mois de juin dernier lors d’une interpellation mouvementée dont les images avaient fait le buzz sur les réseaux sociaux. L’artiste parisien a été condamné à une peine de 6 mois de prison ferme aménageable, il va devoir porter un bracelet électronique durant cette période et pourra effectuer sa détention à son domicile, il devra également payer des amendes de 400 et 500 € aux policiers. L’interprète du titre “Ma belle” sera également bientôt jugé pour des accusations de violences volontaires, séquestration et menaces de mort de la part de plusieurs femmes qui ont porté plainte contre lui.

L’été dernier, Moha La Squale était le coup d’un mandat de recherche après un rodéo en moto au mois de mai 2020 dans le 20ème arrondissement de Paris lors duquel le rappeur français avait refusé d’obtempérer aux demandes de s’arrêter de la police avant d’être finalement interpellé quelques mois plus tard par les forces de l’ordre, la vidéo filmée par des passants avait été diffusée sur la toile. Mohamed Bellahmed de son vrai nom avait tenté de fuir et y apparaissait couché au sol, pieds nus, torse nu, du sang sur le visage, menotté par des policiers ayant eu beaucoup de difficulté pour le maitriser.