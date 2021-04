Quand Marwa Loud s’est retrouvée bloquée en prison

En pleine polémique sur l’affaire de sorcellerie impliquant le rappeur Lartiste, une ancienne révélation de Marwa Loud sur son passage en prison n’ont pas pour purger une peine mais à l’occasion d’un concert a également refait surface cette semaine, un épisode sur lequel la chanteuse est revenue lors d’une interview avec Guillaume Pley et Jimmy Labeeu disponible sur Youtube.

Accusée par l’influenceur Marc Blata d’avoir eu recours aux services d’un marabout afin d’envouter Lartiste, Marwa Loud s’est défendue sur les réseaux sociaux pour s’expliquer sur cette affaire en annonçant être prête à entamer des poursuites judiciaires afin de prouver son innocence. Suite à toutes ces révélations, le nom de l’interprète du tube “Fallait pas” s’est retrouvée au centre des discussions sur les réseaux sociaux le week-end dernier et une anecdote la concernant à ressurgir.

A la rentrée 2019, de passage dans l’émission de Guillaume Pley, Marwa Loud a révélé s’être retrouvée bloquée en prison bien malgré elle, la chanteuse française n’a pas été incarcérée mais elle était de passage pour effectuer un show au mois d’avril 2019, “On leur a dit que c’était un showcase et c’est parti en club” a-t-elle confié sur cette expérience en expliquant avoir fait cela gratuitement, simplement pour le plaisir de partager sa musique et que les détenus étaient ravis de pouvoir découvrir ses titres sur scène en live.

Lors de cette prestation, cette dernière a avoué avoir vécu une épreuve troublante, “Ils te prennent ton téléphone, ta pièce d’identité (…) Ils nous ont donné un badge puis quand on est sorti, il fallait rendre le badge pour qu’ils te rendent ta carte d’identité.” a-t-elle expliqué sauf que son DJ avait perdu son badge l’autorisant à ressortir de l’établissement pénitencier et ils ont été bloqués pendant près d’une heure, “Personne n’a eu le droit de sortir tant que le badge n’ait pas été retrouvé (…) On s’est retrouvé pendant au 40-50 minutes sans pouvoir sortir” mais ont finalement pu repartir après avoir retrouvé ce fameux pass.