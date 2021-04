Vald chauve avec une moustache, sa réaction pleine d’humour

Alors qu’il a récemment fait parler de lui avec son passage dans l’émission The Voice diffusée sur TF1, Vald a été interpellé il y a quelques jours par les réalisations d’un jeune tatoueur de 24 ans nommé Anthodraw qui s’est amusé à retoucher des photos des rappeurs français comme Lacrim, SCH, Nekfeu, Damso, Maes ou encore un cliché de l’artiste d’Aulnay-sous-Bois en les imaginant chauves et avec des moustaches.

Anthodraw a bien faire rire les internautes sur les réseaux sociaux en affichant des rappeurs sans cheveux dans des montages photos tout en ajoutant également une petite moustache sur les visages pour certains d’entre eux afin de les imaginer avec quelques années en plus, une inspiration très réussie qui n’a peut être pas vraiment plu aux principaux intéressés mais n’a pas échappé à Vald, ce dernier a réagi avec beaucoup d’humour à sa photo retouchée sur son compte Twitter.

En effet Sullyvan a partagé le montage de Anthodraw sur le réseau social avec le commentaire “Moi quand ils vont rouvrir les salles de concert en 2045“ en faisant référence à la situation actuelle causée par la pandémie du COVID-19 qui perdure et empêche les chanteurs de monter sur scène pour faire des concerts depuis plus d’un an et pour le moment la date de l’autorisation du retour des shows devant le public en France n’est pas encore connue. Le rappeur du 93 s’est donc amusé de la situation pour évoquer le fait qu’il risque d’avoir pris de l’âge d’ici à son prochain concert cumulant plus de 60 000 “J’aime” sur sa publication, validée par ses followers.