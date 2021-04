Lil Nas X menace de diffuser la vidéo de Montero sur Pornhub

Malgré les polémique de son clip “Montero (Call Me By Your Name)” puis des “Satan shoes”, une basket Air Max 97 ayant une goutte de sang humain dans la semelle, le créateur MSCHF de cette paire de chaussures avait déclenché la colère de Nike qui a finalement accepté un accord pour régler leur différend à l’amiable en rappelant les modèles vendus, Lil Nas X s’est offert un énorme coup marketing permettant à son dernier single d’exploser les scores.

En France, le morceau du rappeur américain est toujours à la première place du Top 50 Singles sur Spotify et le clip vient de dépasser les 135 millions de vues le tout en seulement trois semaines d’exploitation, la polémique et les critiques à l’encontre de Lil Nas X concernant la mise en image de “Montero” avec son twerk sur une effigie du diable n’a donc pas nui au succès du titre auprès du public cela vient même de l’inspirer pour sortir un jeu vidéo dans lequel vous pouvez faire sa danse.

Mais l’artiste vient de subir un coup dur, même s’il est encore disponible en France sur Spotify, le single a été retiré des plateformes de streaming a-t-il révélé sur Twitter et il a exprimé son agacement face à cette situation en annonçant être prêt à le diffuser sur la plateforme Pornhub en réaction afin que les auditeurs puissent toujours l’écouter. Une partie de ses fans se sont d’ailleurs énervés face à l’impossibilité d’écouter le single pourtant au sommet des classements dans le monde entier.

“Puisque “Call Me By Your Name” ne fonctionne plus sur de nombreux services de streaming, je vais télécharger l’audio sur Pornhub à 15 heures” a réagi Lil Nas X face à cette censure, une proposition à laquelle le Community Manager du célèbre site des vidéos en streaming pour les plus de 18 ans a rapidement répondu pour approuver ce choix même si pour le moment le rappeur n’a pas joint l’acte à la parole. En attendant “Montero” semble de nouveau disponible sur toutes les plateformes de streaming, sa maison de disque, Columbia Records a publié un message à ce sujet en déclarant, “Merci pour tous vos commentaires concernant “Montero (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X. C’est malheureusement hors de notre contrôle, mais nous faisons tout notre possible pour garder la chanson sur les services de streaming. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus” alors que l’artiste a souligné le fait qu’il faut prendre son avertissement au sérieux, il ne rigole pas.

