PNL réussit une performance encore jamais réalisée dans le rap français

Alors que NOS et Ademo se sont fait très discrets depuis la sortie de l’album “Deux frères” le 5 avril 2019, malgré cette absence le groupe PNL continue de réaliser des exploits avec cet opus et marquer l’histoire du rap français alors que le projet s’était écoulé à 113 214 exemplaires en une semaine à sa sortie avant d’être certifié disque de diamant l’été dernier en ayant franchi le cap des 500 000 ventes en France.

800 millions d’écoutes

Plus de deux années après la parution de l’album, “Deux frères” connait toujours autant de succès sur les plateformes de streaming notamment sur Spotify. Il y a quelques jours PNL a validé trois certifications avec les singles “Shenmue”, “Autre monde” et “Zoulou Tchaing”, tous certifiés singles de platine, ce qui permet aux deux frères de cumuler un total de 27 singles de platines. Ils ont aussi inspiré cette semaine Winamax pour fêter la qualification du Paris Saint Germain pour la demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City en reprenant le visuel de l’opus en remplaçant les têtes des deux rappeurs par les visages des attaquants Parisiens Mbappé et Neymar avec la phrase, “On prend les champions d’Europe et on les… euh… élimine à deux.” en référence au titre du duo “Celsius”.

PNL continue d’écrire la légende avec ses records

Les deux frères des Tarterêts ont également établi un autre record inédit avec cet album en dépassant le seuil des 800 millions écoutes sur Spotify il y a quelques jours ce qui en fait le projet de rap francophone le plus streamé de l’histoire de la plateforme de streaming notamment grâce aux écoutes du morceau “Au DD”, le single totalise un peu plus de 126 millions de streams alors que le clip vainqueur de la victoire de la création audiovisuelle de l’année 2020 tourné sur Tour Eiffel affiche désormais près de 180 millions de vues sur Youtube.