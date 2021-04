Wejdene adresse un message à PLK !

Après avoir réussi à inviter les rappeurs Jul sur le titre “Single d’or” et Hatik sur le morceau “Dans ma bulle” pour la réédition de son dernier album nommé “16 ou pas” qui est disponible depuis le début du mois, Wejdene continue de promouvoir ce projet et vient de faire part de son envie d’encore travailler avec des rappeurs français en citant le nom de PLK dans une nouvelle interview.

Son morceau “Je t’aime de ouf” fait un actuellement carton et s’annonce comme un nouveau tube en puissance, le titre figure dans le Top 10 des singles les plus écoutés en France sur Spotify depuis sa sortie et le clip s’approche des 7 millions de vues sur Youtube une semaine après sa mis en ligne, un nouveau succès pour la jeune chanteuse de 16 ans produite par Feuneu qui s’est récemment fait rembarrer par Booba sur Instagram suite à une demande pour travailler ensemble ce dernier n’a pas validé la proposition tout en l’affichant publiquement mais cela n’empêche pas Wejdene n’envisager de collaborer avec des autres rappeurs français.

En marge de la promotion de son nouveau projet Wejdene était de passage dans l’émission Le QG présentée par Jimmy Labeeu et Guillaume Pley. Elle s’est exprimée sur ses photos photoshopées, puis a testé des objets des années 80 et a présenté la météo du rap avant de découvrir une reprise de son tube “Anissa” en anglais. L’interprète du hit “Coco” a également révélé souhaiter faire une collaboration avec PLK mais que son équipe est contre cette idée et n’a pas validé son choix. “On fait archi pas la même chose mais moi je kiff trop ce qu’il fait ! Mais mon équipe me dit qu’il va me dire non car y’a rien à voir“ a-t-elle confié au sujet de l’artiste d’origine polonaise membre du groupe Panama Bende qui a enchainé les featurings cette année avec ZKR (“Tu vois comment ?”), Kore (“Pas bien”), Rim’K (“Cosmos”), Niro (“Fils 2”), SDM (“Le bruit des applaudissements”) et Caballero (“Arriba”).