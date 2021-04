Gims, Kaaris, Damso battus par Booba ! B2O les nargue tous fièrement

Booba fait mieux que ses rivaux et l’affiche

Booba ne lâche rien sur les ventes des singles et scrute constamment son classement sur les plateformes de streaming pour le comparer à celui des autres rappeurs comme Gims, Kaaris ou encore Damso en affichant fréquemment le Top Singles du moment notamment sur Spotify de se derniers morceaux avec les chiffres détaillés des streams.

Après s’être embrouillé avec la marque de vêtements Foot Korner via le compte Instagram de la Piraterie suite à un échange virulent, le Duc de Boulogne a tenu à démontrer sur Instagram qu’il est devant tous les derniers morceaux de ses principaux concurrents même si le compte est sous la menace d’un bannissement suite à des nombreux signalements, “Ayant été fortement signalé par tous les lâches de ce game, nous sommes obligés de repasser en mode neutre/sans opinion pour le bien de la page. Ils veulent encore nous faire mais ce n’est que partie remise. La Piraterie gagne toujours à la fin. Merci de votre compréhension” a indiqué l’artiste de 44 ans dans une récente story cette semaine.

B2O devance Gims, Kaaris et Damso

Mais malgré cette mésaventure et le risque d’une censure du profil de La Piraterie, Booba continue de s’adresser à ses différents ennemis avec une copie d’écran du classement Spotify des morceaux les plus écoutes du moment sur la plateforme, en dévoilant le Top Weekly du 15 avril. Le rappeur français exilé à Miami a réussi à placer les titres “Mona Lisa” avec JSX à la 8ème place, son featuring avec SDM sur “Daddy” à la 29ème place loin devant les singles “GJS” de “Belle” de Gims 42ème et 88ème ou encore “J’avais juste envie d’écrire” de Damso 43ème et “Chateau Noir” de Kaaris 104ème en ajoutant la légende “La Piraterie n’est jamais finie merci à tous” pour remercier ses fans et démontrer qu’après plus de 25 ans de carrière il est toujours au sommet avant poster également un screen du Top Singles du jeudi 15 avril 2021 toujours en sa faveur.