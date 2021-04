Le rappeur Black Rob est décédé à l’âge de 51 ans

Après le récent décès de DMX, le monde du Hip Hop est encore en deuil ce samedi suite à l’annonce de la mort à l’âge de 51 ans du rappeur Black Rob décédé à l’hôpital, l’ancien membre de Bad Boy Records sous dialyse était hospitalisé pour une insuffisance rénale.

L’information a été officialisée ce samedi dans la soirée suite à la publication d’une vidéo de l’ex-rappeur de Bad Boy Records, Mark Curry dans laquelle il annonce la triste nouvelle. Il y a quelques jours, Robert Ross de son vrai nom avait rendu hommage depuis son lit d’hôpital à DMX suite à l’annonce du décès de ce dernier qui avait entraîné un flot d’hommages du public et des nombreux autres artistes.

Black Rob était notamment connu pour son morceau “Whoa!” sorti en 2000 extrait de l’album “Phadadosty profile”, “Qu’est-ce qui se passe. Je ne sais pas, la douleur est intense, mec… Ca m’aide malgré tout, ça me permet de réaliser que j’ai encore beaucoup de choses à faire. Je ressens tout à propos de X. X était quelqu’un de positif. Amour sur lui” avait-il commenté la semaine dernière dans sa vidéo en hommage à DMX sur laquelle il apparaissait très affaibli.

Mark Curry has revealed that former Bad Boy recording artist Black Rob has passed away.#RIPBlackRob pic.twitter.com/VGnC5wLGMM

— Versey (@VerseyMusic) April 17, 2021