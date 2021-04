Ninho n’aura pas son feat avec Booba car il a collaboré avec trop d’ennemis

Ninho ne fera jamais de featuring avec Booba, ce dernier a pourtant toujours fait l’éloge de N.I dans ses propos le proclamant “le meilleur de sa génération” lors de son passage dans TPMP au début du mois de mars à l’occasion de la promo pour la sortie de son dernier opus Ultra ou encore lui apportant de la force en 2019 pour sa collaboration avec Koba LaD sur le single “La Vivance”.

La dernière déclaration de Kopp risque de décevoir les fans de N.I en annonçant via le compte de La Piraterie qu’il n’y aura jamais de collaboration entre eux en expliquant pourquoi, “Quand on est le « meilleur » de sa génération on devrait savoir que collaborer avec tant d’ennemis du DUC est forcément annulatoire.” a-t-il confié dans une story avant de révéler qu’il a refusé des featurings avec Ninho plusieurs fois tout en le félicitant pour son succès actuel, “J’ai déjà refusé ce feat à plusieurs reprises (…) sa carrière se porte à merveille, je le félicite” a-t-il ajouté.

Attendue depuis plusieurs années par les auditeurs du rap français cette connexion entre l’ancienne et la nouvelle génération ne se fera donc jamais alors que Ninho prend une pause musicale cette année avant de vraisemblablement sortir un nouveau projet l’année prochaine. B2O n’a clairement pas apprécié les dernières collaborations de l’interprète du tube “Lettre à une femme” comme avec Dadju en 2020 sur le single “Grand bain” et avec Damso sur le morceau “Promo” extrait de “M.I.L.S 3” ou encore avec Sofiane en 2017 sur le titre “Laisse pas traîner ton fils” qu’il a donc jugé “éliminatoire”.

Au mois de novembre 2020, Booba avait également repris N.I en commentant “Hop hop hop on sort le jaune pour auto proclamation illégale en dehors de la surface de réparation” avec un émoji carton jaune sur Instagram en réaction à son passage dans la boite “La Boîte À Questions” sur Canal Plus lorsque le jeune rappeur français avait déclaré “être le plus grand rappeur de tous les temps” en France.