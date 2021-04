A 23 ans, elle devient maman pour la 11ème fois !

23 ans et maman pour la onzième fois !

Une jeune Russe âgée seulement de 23 ans du nom de Christiana Ozturk élève déjà 11 enfants. A seulement 17 ans après sa rencontre avec son mari Galip Ozturk pendant un séjour en Géorgie, un chef d’entreprise millionnaire de 56 ans, la jeune femme tombe rapidement enceinte et accueille son premier enfant, une petite fille nommée Vika, “J’ai moi-même donné naissance à ma fille aînée, Vika, il y a six ans. Les autres enfants sont génétiquement les nôtres, de mon mari et moi, mais ils ont été portés par des mères porteuses”, a-t-elle confié.

Christina Ozturk a recours à la GPA, la gestation pour autrui légal en Géorgie, une pratique médicale qui consiste à lutter contre l’infertilité reconnue et codifiée par l’Organisation Mondiale de la Santé, le couple dévient parent au total de dix autres enfants, un total totalement invraisemblable mais les deux tourtereaux ne compte pas s’arrêter là.

Effectivement, le but ultime du couple de de finir avec total d’au moins 100 bébés en faisant appel à des mères porteuses gracieusement rémunérées afin de devenir la plus grande famille au monde. Christina Ozturk s’occupe elle même de tous ses bébés chaque jours en suivant de prêt l’alimentation de chacun au quotidien, « Aucune boîte de conserve prête à l’emploi achetée, d’aliments complémentaires etc sont utilisés. » a-t-elle expliqué. Le dernier né de la famille a fêté son arrivée au mois de janvier 2021.