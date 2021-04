Dinor moqué par les internautes après l’annonce du feat avec Drake

Coup de Buzz ou véritable annonce, Dinor a semé la zizanie auprès des auditeurs de rap français il y a quelques jours après avoir prétendu qu’il a réalisé une collaboration avec Drake alors que ce dernier n’a jamais travaillé avec aucun artiste français depuis le début de sa carrière, l’annonce a rapidement mis le feu aux réseaux sociaux et les internautes ont été nombreux à réagir à cette connexion qui parait improbable.

Dinor trollé par les internautes

Dinor poursuit actuellement sa double carrière, celle de footballeur dans le club de Sassulo en Italie et celle de rappeur avec son dernier album paru en début d’année Ronaldinor, le weekend dernier. Il a révélé sur son compte Instagram avoir enregistré une morceau avec Drake en dévoilant l’extrait de ce single visiblement intitulé “Fake Love” tout en affirmant avoir travaillé avec le Champagne Papi, “Vous avez reconnu sa voix ? C’est juste incroyable” a-t-il commenté sur Instagram en faisant découvrir quelques secondes de cette collaboration.

Une collaboration quasiment impossible

Après cette révélation, les internautes se sont empressés de commenter la nouvelle en émettant des doutes sur cette annonce car le rappeur Canadien demanderait en général un million de dollars pour un featuring ce qui n’est clairement pas accessible pour Dinor mais un indice plaide tout de même en sa saveur car l’un des collaborations de l’auteur de Hotline Bling a bien validé la publication de l’artiste français sur le réseau social de quoi semer le trouble.

Un indice sème le doute

En attendant d’avoir une confirmation de qui serait le featuring de l’année, celui est également footballeur dans le championnat italien a fait un véritable buzz sur la toile et les internautes s’en sont notamment pris à lui sur Twitter pour dénoncer un fake selon eux et ont trollé l’artiste français pour se moquer de lui comme vous pouvez le découvrir ci dessous alors qu’il a continué d’affirmer avoir une connexion avec Drake sur son compte Snapchat et d’avoir réalisé un rêve.

Il a pas assez d’argent pour acheter ses prods mais il aurait assez pour se payer Drake ?? Bizarre https://t.co/fFO1F1NeEA — Fun ? Do I look like Charlie Brown ? (@JojosWeirdquest) April 16, 2021

Drake quand il a apprit qu’il y avait un feat entre lui et Dinor pic.twitter.com/MkNHwWKuhp — Tonsko † 🚀 (@takumei_beat) April 16, 2021

“dinor_rdt vous a identifié dans une publication” Drake: pic.twitter.com/zuudQkhPtG — SVMUEL🇨🇩❤️ (@Samsko__) April 16, 2021

Dinor après avoir payé le feat avec Drake pic.twitter.com/hWhbgo0TRB — DrillDiscovery🇬🇧🇨🇵 (@DiscoveryDrill) April 17, 2021

Mdrrr même Drake il est pas au courant qu’il feat avec Dinor — DrillDiscovery🇬🇧🇨🇵 (@DiscoveryDrill) April 16, 2021

Drake qd il a vue la demande de dinor pic.twitter.com/g0xuEVCLSp — ™ Nayze ☔ (@NayzeOQP) April 16, 2021

Dinor : Et c’est comme ça que j’ai feat avec Drake pic.twitter.com/5MqZraCuXs — なぜ翻訳しているのですか✪ (@kekrazoku) April 17, 2021

20h24 j’apprends que Dinor à un feat avec Drake ???! Quelle est cette mascarade — NESKO (@NESKO09810356) April 16, 2021