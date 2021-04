Wejdene en clash avec Eva Queen ? Elle répond franchement !

Wejdene a fait une mise au point très claire sur les rumeurs d’un clash avec Eva Queen qui avait circulé la toile au mois de décembre suite à une interview de la jeune chanteuse en compagnie de Michou et Just Riadh dans laquelle elle parle d’une stars qu’elle ne porte pas dans cœur mais le a été cachée par un “bip”.

Rapidement le public a dirigé les soupçons envers Eva Queen en essayant notamment de lire sur les lèvres de Wejdene lors de ses propos pendant cet entretien et également car les deux chanteuses sont souvent comparées par les fans, de quoi lancer des rumeurs d’une rivalité entre elles.

Après avoir révélé souhaiter vouloir enregistrer un featuring avec PLK mais que son équipe est contre cette idée car ils ont un style musical totalement différent, l’interprète du titre Coco a mis fin aux spéculations sur cette embrouille avec Eva lors de son passage dans Le QG il y a quelques jours, questionnée sur cette affaire par les deux animateurs Guillaume Pley et Jimmy Labeeu.

“On m’invente des conflits avec d’autres artistes, déjà” a-t-elle commencé à expliquer passablement agacée par cette situation avant de poursuivre “Avec Eva, on m’invente des conflits. Tout le temps” puis de mettre les points sur les “i” et faire taire détracteurs, “Les fans, et tout, m’inventent des conflits avec Eva. Oui, ils créent des histoires pour de vrai. C’est ouf”.

Wejdene est encore aller plus loin en révélant que certains internautes imaginent mêmes qu’elle adresse des piques contre Eva Queen en musique dans ses différents titres sauf ce n’est absolument pas vrai, les accusations ne sont pas fondées, “Ils disent : ‘Ah, elle a visé Eva!’ Mais pas du tout hein, il n’y a rien”.

Il y a quelques mois cette dernière s’était d’ailleurs jamais exprimée sur cet improbable conflit qui ne l’a jamais pas affectée en précisant qu’il n’y a aucune embrouille entre les deux jeunes femmes mais cela n’a pas empêché les auditeurs à continuer d’inventer des histoires.

Jazz, la grande sœur d’Eva avait même pris défense à ce sujet pour pousser un coup de gueule, “Il y a rumeurs et rumeurs bande de fous. Vous vous rendez pas compte en disant des rumeurs que déjà vous pouvez détruire la vie de quelqu’un” avant de finir en ajoutant “Vous pouvez faire souffrir quelqu’un d’autre, vous pouvez humilier une personne, tout. Les créateurs de rumeurs c’est des gens que je ne comprends pas”.