Fin de carrière pour Damso en 2022 ? Il revient sur sa décision

En début d’année Damso avait surpris ses fans en annonçant dans une interview accordée au média The Guardian qu’il ne compte pas poursuivre sa carrière musicale en confiant avoir programmé d’y mettre un terme dès l’année prochaine mais le rappeur Belge a nuancé ses propos lors d’un nouvel entretien dans le JT de RTBF.

Il y a quelques mois Dems avait fait des confidences sur sa vision de son avenir dans le rap et ses prochains projets, “La vie offerte ne me parlait pas : se réveiller à huit heures du matin, rentrer à la maison à cinq ou plus tard et attendre la retraite. J’ai donc élaboré un plan sur 10 ans pour réussir, puis je pars” avait-il révélé concernant son plan carrière dans ce métier. Après un rapide calcul sur ses débuts dans la musique, cette fin semblait donc prévue pour l’année 2022 soit dès l’année prochaine ce qui avait suscité une énorme déception auprès du public, “La dernière année est 2022” avait même assuré Damso mais finalement il semble être revenu sur son choix.

L’artiste Belge va sortir son prochain album solo le 29 avril prochain, une information qu’il a confirmé dans le JT de RTBF sans donner le nom pour le moment de ce nouvel opus mais tout en annonçant qu’il ne vas pas prendre sa retraite tout de suite, ,ni arrêter la musique, il compte simplement prendre du recul pour prendre le temps de profiter de la vie, “c’est pas arrêter” a-t-il expliqué en ajoutant c’est “vivre un peu, profiter de mon fils”. En attendant la sortie de son projet l’interprète du tube “Macarena” fera une écoute en direct et gratuite de cet album sur son compte Instagram le mercredi 28 avril à partir de 23 heures et il devrait également sortir un projet en commun avec Hamza, ce dernier a déclaré au mois de février au sujet de la préparation d’un projet en duo avec son compère, “Oui, cela pourrait se faire. On en a déjà parlé tous les deux et c’est un projet que l’on fera..