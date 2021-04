Skyrock : Un rappeur interpellé par la police en plein direct

Cette semaine tous les soirs à partir de 21 heures dans son émission Planète Rap, Fred Musa accueille la rappeuse Dina pour assurer la promotion de son nouveau projet intitulé « Bossy » qui sera disponible sur toutes les plateformes de streaming à partir de ce vendredi 23 avril, la première soirée ce lundi a été perturbée par moment assez insolite lors d’un freestyle en live de Kors-R écourté par la police.

Hier soir, dans l’émission consacrée à Dina, comme à son habitude Fred Musa a invité un rappeur français pour réaliser un freestyle à la radio pour le mettre avant et lui offrir de la visibilité. Ce lundi c’est un jeune artiste du nom de Kors-R qui eu cette honneur mais ce dernier a eu une drôle de mésaventure à la fin de sa prestation en live suite à sa rencontre avec les forces de l’ordre que les auditeurs ont pu suivre sur Skyrock.

En effet le jeune rappeur originaire de la ville de Saint-Malo s’est fait courser par la police juste après son freestyle alors qu’il était dans sa voiture et encore en direct avec Fred Musa et Dina, “il y a les condés Fred” a-t-il lancé en plein live sur Skyrock et il s’est offert un petit coup de buzz avec cette péripétie en ayant visiblement réussi à échapper aux forces de l’ordre par la suite. “C’est bon, on est planqué” a-t-il commenté dans un message envoyé dans une conversation privée au compte Instagram de l’émission Planète Rap qu’il a affiché dans une story pour donner de ses nouvelles à ses fans.