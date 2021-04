Brahim Bouhlel écope d’une peine de prison ferme au Maroc pour sa vidéo

La sentence est tombée au Maroc pour Brahim Bouhlel a été condamné à une peine de 1 an de prison dont 8 mois ferme suite à la diffusion sur les réseaux d’une vidéo jugée insultante dans laquelle il s’était filmé en train de proférer des insultes envers des mineurs et de manquer de respect à l’encontre du peuple Marocain.

L’humoriste franco-algérien risquait gros dans cette affaire suite à sa vidéo relayée sur les réseaux au début du mois d’avril en compagnie du snapchatteur Zbarbooking et de l’acteur Hedi Bouchenafa à l’affiche dernièrement du film “En Passant Pécho”. Ils se sont moqués de trois enfants en ayant des propos dégradants et ils ont véhiculés des clichés humiliants sur le Maroc. Les autorités ont décidé d’avoir une réaction exemplaire dans cette affaire qui avait également fait réagir des nombreuses rappeurs tel que Booba, Niro, Lacrim ou encore Maes pour dénoncer cette vidéo et s’insurger face aux propos de l’influenceur ainsi que des deux comédiens.

Alors que Hedi Bouchenefa est sous le coup d’un mandat d’arrêt international car il est retourné en France avant que la polémique n’éclate, les deux autres protagonistes de cette affaire sont eux incarcérés depuis deux semaines au Maroc après leur arrestation pour les motifs de diffusion d’une vidéo d’une personne sans son consentement et détournement de mineur malgré des excuses faites publiquement sur son compte Instagram par l’acteur à l’affiche de la saison 2 de la série “Validé” réalisée par Franck Gastambide qui sortira prochainement sur Canal Plus.

Le procès initialement programmé le mercredi 14 avril avait été reporté à ce mercredi 21 avril, “Les deux prévenus dans l’affaire de Marrakech ont été condamnés à 1an de prison dont 8 mois ferme.” a annoncé dans la soirée l’avocat Marouane Rghioui sur son compte Twitter avant d’ajouter dans sa déclaration à l’AFP qu’il va faire appel de la décision dès ce jeudi.