Dinor réagit aux critiques de ses détracteurs sur le feat avec Drake

Depuis quelques jours Dinor suscite l’intrigue des fans de rap français suite à son annonce sur son compte Instagram de la sortie d’un nouveau morceau en collaboration avec Drake, le rappeur/footballeur s’est rapidement retrouvé aux centre de nombreuses moqueries de la part des internautes qui ne croient absolument pas à ce featuring qui parait totalement improbable entre l’artiste français et le Canadien.

Tout est parti de la publication du joueur de Sassuolo d’une vidéo dans laquelle ont découvre la voix de Drake et le message “Vous avez reconnu sa voix? C’est juste Incroyable” avant qu’il n’affirme dans des stories avoir collaboré avec l’interprète du tube “God’s Plan” pour son prochain titre et avoir réalisé son rêve alors que ce dernier n’a jamais travaillé avec aucun rappeur français depuis le début de sa carrière cela serait une grande première assez surprenante.

L’annonce de Dinor a été très commenté sur la toile, le public l’a accusé de mentir, d’après les rumeurs une connexion avec le Canadien coûte au minimum 1 million de dollars, une somme qui parait impossible à payer. Très peu d’artistes dans le monde peuvent s’offrir une telle collaboration mais des éléments plaident tout de même en sa faveur car un dénommé Coke Boy a validé son post sur Instagram et celui ci est en bien connexion avec Drizzy qui le suit sur Instagram de quoi semer le doute.

Dinor a même remercié Coke Boy dans une story mais la probabilité de la véracité de ce featuring reste tout de même faible. Il a donc décidé de s’exprimer à ce sujet pour répondre à ses détracteurs en postant un screen d’un facetime en train d’écouter le single Laugh Now Cry Later de Drake en affirmant, “Ca me fait rire de voir tous ces jaloux. Merci à ceux qui soutiennent et vous verrez par vous même. Bisous.” en confirmant donc ses propos et pour annoncer le prouver à la sortie du morceau qui aura l’effet d’une bombe dans le rap game alors que sa vidéo a atteint le million de vues en seulement trois jours sur Instagram, le coup de buzz en tout cas est réussi.