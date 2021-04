Sofiane : le Cercle de retour avec des gros punchlineurs, ça kick fort !

Après deux saisons exceptionnelles, des dizaines de millions de vues sur Youtube, des découvertes devenues les plus grands rappeurs de France et d’ailleurs, Sofiane est de retour pour présenter la troisième saison de son émission Rentre dans le Cercle.

Pour le premier épisode de cette saison 3, Fianso toujours très en forme s’est entouré de DJ Cut Killer pour mettre le feu dans le Cercle et animer l’émission avec des nouveaux freestyles percutants en compagnie des rappeurs Larry, Frenetik, Chicaille argenté, Koffi Lossa, Ossem et Youssoupha qui a même placé une “pique” contre Sofiane à la fin de son couplet l’ayant bien amusé.

L’épisode 2 devrait également arriver très prochainement avec des têtes d’affiche, Ninho, Soolking, Vald, Heuss L’enfoiré, PLK, Hatik et Bosh devraient être au casting du prochain volet qui s’annonce encore plus bouillant que le premier en attendant également le hors série du 23 avril en direct de l’Olympia pour la fondation Abbé Pierre avec comme but de récolter des fonds afin d’aider l’association.