Bjorn de la série Vikings envoie un message au rappeur Frenetik

Il y a quelques jours vous avez pu découvrir le jeune rappeur originaire de Bruxelles, Frenetik dans le dernier épisode de “Rentre dans le cercle” aux côtés de Larry, Dj Cut Killer ou encore Youssoupha pour inaugurer la troisième saison de l’émission animée par Sofiane, l’artiste Belge vient de s’offrir un gros coup de buzz en attendant la sortie de son prochain single après le message envoyé par Alexander Ludwig de la série Vikings, impatient de découvrir son nouveau morceau.

Frenetik est un artiste qui mélange rap conscient rap de rue et rap conscient basé sur des punchlines paradoxales et énigmatiques en abordant des thèmes très divers de l’amour, des drogues ou encore avec des paroles romantiques et parfois un peu plus sombres. Le rappeur Belge a annoncé il y a quelques temps son prochain single intitulé “Ragnar”, avait-il déclaré “Libérez Ragnar” sur les réseaux pour teaser ce morceau dont la sortie ne s’est toujours pas faite sur les plateformes de streaming alors que le single est pourtant attendue depuis le mois des février dernier.

Face à cette attente le public s’impatiente, à l’image de Alexander Ludwig, le célèbre acteur Canadien connu pour son rôle de Björn Côtes-de-Fer dans la série télévisée Vikings ou encore sa participation au premier volet d’Hunger Games a envoyé un message en vidéo à Frenetik pour lui demander de sortir son titre. Une séquence que le rappeur partagé sur son compte Instagram, la requête a été entendue, il a révélé que le single sera disponible en écoute à partir de vendredi 23 avril.

