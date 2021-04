Brahim Bouhlel a indigné les rappeurs Maes, Booba, Rohff, Lacrim avant sa condamnation

Révélé au grand public avec son rôle dans la série Validé il y a un peu plus d’un an, Brahim Bouhlel fait la Une des médias cette semaine suite à sa condamnation au Maroc à huit mois de prison ferme pour sa vidéo avec Hedi Bouchenafa et Zbarbookin supposée être drôle qui a fait scandale laquelle les trois individus se moquent puis insultent des enfants marocains et les femmes du pays maghrébin dans un restaurant à Marrakech, cette affaire avait révolté les rappeurs français comme par exemple Maes, Booba, Rohff, Lacrim.

Au début du mois d’avril avant de faire parler dans les médias, la polémique avait commencé à prendre dans l’ampleur sur les réseaux, suite à sa diffusion la séquence était rapidement devenue virale avant que plusieurs rappeurs, très énervés ne sortent du silence pour dénoncer les propos de Brahim Bouhlel, Hedi Bouchenafa et Zbarbookin.

Niro a été un des premiers à dénoncer les images scandaleuses, “Vous le savez j’aime pas les délires d’Internet, insulter les gens gratuitement ou mettre le doigt sur les erreurs des autres, même quand on m’attaque je réponds pas, mais la vidéo des petits au Maroc qui se font insulter ou les clichés sur les femmes marocaines ça commence à me casser les coui**es (…) Je vous aime bien les gars, mais ne soyez pas maladroit même si c’est pour rire, on a déjà beaucoup de mal à vivre en paix, ne blessez pas notre dignité ni celle de nos femmes et encore moins celle de nos enfants” avait-il commenté avant de mettre en garde ceux qui s’en prennent au Maroc à l’avenir.

Les réactions plus virulentes de Maes et Booba ont suivi, le rappeur Sevranais de passage au Maroc à l’époque où toute l’affaire a éclaté s’est dit prêt à rencontrer Brahim Bouhlel en face pour s’expliquer. “T’étais grave sympa quand t’es venu en bon petit fan à ma table dire bonjour wesh quelle marocain vous a brisé le cœur comme ça ? Les agneaux se changent en loup quand ils sont en groupe. C’est triste d’être aussi peu réfléchis. Et en vrai si t’es pas content ou ton équipe, j’suis sur kech en s’voit en rapide.” avait-il notamment déclaré.

B2O de son côté avait profité de l’occasion pour s’en prendre également à Franck Gastambide, le réalisateur proche de l’acteur français avec qui il a travaillé dans la série “Validé”, “À force de traîner et de collaborer avec des Franck Gastambide des Mouloud Achour et compagnie, ces bobos récupérateurs et manipulateurs qui exploitent notre culture depuis toujours, on devient comme eux. Bande de gros harkis que vous-êtes” avait-il commenté avant d’ajouter “Ce jeune homme a insulté tout le Maroc dans une vidéo plus qu’humiliante mais je vous connais vous allez vite oublier parce qu’il joue dans une série éclatée et que vous n’avez pas de principe alors à tout ceux et celles qui m’ont dit ouais il est au bled”.

Lacrim a réagi un peu plus tard mais en ayant des propos très durs pour condamner les moqueries de Brahim Bouhlel, “Je ne fais pas cette vidéo parce que je suis Algérien, je le fais parce que ca m’a touché (…) Tu serais devant moi j’t’aurais (…) Vous êtes des trous du c*l, vous avez pas d’éducation, vous avez pas de vécu et pas de respect” s’était-il notamment agacé dans une vidéo avant que Rohff ne commente à son tour cette polémique avec des propos plus modérés.

“La preuve qu’on ne peut pas rire de tout, surtout en tant qu’influenceur. Toi et tes sbirs devez connaître vos limites même défoncés (…) Tu es humainement comme religieusement affilié à ce beau pays qui accueille le monde entier les bras ouvert ! Le respect pour un peuple commence par soi même. Vive le Maroc” avait expliqué Housni en ajoutant s’être senti blessé par cette séquence de Brahim Bouhlel insultant le peuple Marocain. Le comédien français devra donc rester encore quelques mois en prison même si son avait a annoncé qu’il va faire appel de la décision.