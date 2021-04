Le rappeur Shock G est décédé à l’âge de 57 ans

Après les récents décès de DMX puis de Black Rob, la communauté hip-hop est encore en deuil aux Etats Unis suite à l’annonce de la mort ce vendredi de Shock G du groupe Digital Underground à l’âge de 57, le monde du rap est sous le choc suite à cette tragique nouvelle et les hommages se multiplient sur les réseaux.

Les temps sont difficiles pour les anciennes gloires du rap aux Etats Unis, après avoir déjà subi les pertes de la légende du hip hop DMX, il y a quelques jours c’est le décès du rappeur américain Black Rob qui a été annoncé, aujourd’hui c’est Shock G que le scène musicale du rap a perdu, le meneur du groupe Digital Underground formé en 1987 avec Jimi Chopmaster J Dright et Kenneth Kenny-K Waters. Le groupe Digital Underground s’était fait connaitre avec le succès du tube “The Humpty Dance” sorti en 1990, Shock G a ensuite marqué toute une génération d’auditeurs de rap dans les années 90 notamment avec plusieurs collaborations avec Tupac Shakur notamment sur le titre “Same Song” et en produisant l’album “2Pacalypse Now” paru en 1991 de ce dernier.

“Il y a 34 ans aujourd’hui nous avons eu la folle idée de créer un groupe hip hop et de toucher le monde et ce rêve devint une réalité, et cette réalité est aujourd’hui un cauchemar pour certains. Longue vie à toi Shock G aka Humpty Hump” a déclaré Chopmaster J pour rendre hommage à Shock G ce jeudi soir. Le corps de l’artiste a été retrouvé sans vie dans une chambre d’hôtel de la ville de Tampa en Floride le 22 avril a révélé son père Edward Racker, pour le moment la cause de sa mort n’est pas connue et reste floue.